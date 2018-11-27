İklim Değişikliği Konferansı başladı

Katowice’de düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı bugün başladı. BM’den Espinosa açılışta yaptığı konuşmada, dünyanın ısınmasının getirdiği tehdidin “hiç bu kadar kötü” olmadığına dikkat çekti.
Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP24) Pazar günü başladı. İki hafta sürecek toplantılarda, Paris İklim Anlaşması'nın hayata geçirilmesi gereken ilkelerin karara bağlanması hedefleniyor.
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktörü Patricia Espinosa açılışta yaptığı konuşmada, dünyanın ısınması sonucu insanlık için oluşan tehdidin "hiç bu kadar kötü” olmadığına dikkat çekti. Dünyada hava sıcaklığı ölçümlerinin yapılmaya başlanmasından bu yana “bu yılın en sıcak dört yıldan biri” olduğunu vurgulayan Espinosa, “iklim değişikliğinin etkilerinin hiç bu kadar kötü bir şekilde” hissedilmediğini ifade etti. Espinosa, "bu gerçek daha fazla çaba göstermemiz gerektiğini gösteriyor” şeklinde konuştu.
COP24 Başkanı Michal Kurtyka ise 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması'nın "benzer birçok anlaşmaya kıyasla daha hızlı bir şekilde kabul edildiğini” hatırlatarak, "anlaşmayı işlevsel bir hale getirmek için bütün ülkelere biraraya gelme” çağrısında bulundu.
Paris İklim Anlaşması'na imza atan 183 ülke, dünyanın yıllık ortalama sıcaklığının 2 dereceden fazla artmaması için çaba göstermeyi kabul etmişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra anlaşmadan çekildiklerini açıklamıştı.
DW,AFP/JD,EC
© Deutsche Welle Türkçe
Bugün Polonya'nın Katowice kentinde başlayan BM İklim Zirvesi’nin hedefi Paris İklim Anlaşması'nın yanı sıra BM'nin uluslararası prestijini kurtarmak. Ancak bu o kadar da kolay olmayacağa benziyor. (02.12.2018)
Polonya'nın Katoviçe kentinde yapılacak Dünya İklim Konferansı öncesinde, Köln ve Berlin kentlerinde toplam 40 bine yakın gösterici Federal Hükümet'in iklim politikasını protesto etti. (01.12.2018)
İstanbul trafiğinde bisiklete binmek cesaret işi. Zeytinburnu Belediye Başkanı ise temizlik işçisinden müdürlere kadar tüm çalışanlara bisiklet zorunluluğu getirerek bir ilke imza attı. (30.11.2018)