 İklim değişikliği ile mücadelede kural kitabı hazır | DÜNYA | DW | 16.12.2018

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DÜNYA

İklim değişikliği ile mücadelede kural kitabı hazır

İklim değişikliği ile mücadele için varılan Paris Anlaşması'nın nasıl uygulanacağına dair çerçeveyi çizen kural kitabı üzerinde uzlaşma sağlandı.

Ev sahibi Polonya'yı temsil eden Michal Kurtyka'nın zirvede varılan sonuca dair yaşadığı coşku objektiflere böyle yansıdı.

Ev sahibi Polonya'yı temsil eden Michal Kurtyka'nın zirvede varılan sonuca dair yaşadığı coşku objektiflere böyle yansıdı.

Polonya'nın Katoviçe kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler'in (BM) İklim Değişikliği Zirvesi'nde Paris İklim Anlaşması'nın nasıl uygulanacağına yönelik kural kitabında uzlaşma sağlandı.

İki hafta süren müzakerelerin ardından yaklaşık 200 ülkenin onay verdiği 156 sayfalık kural kitabı, sera gazı salımını düşürme hedeflerinin nasıl izleneceğini ve ülkelerin emisyon planlarının nasıl güncelleneceğinin çerçevesini çiziyor. Anlaşma çerçevesinde ayrıca yoksul ülkelere sera gazı emisyonunu düşürmek için destek ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak için maddi yardım sağlanacak.

Polonya'daki görüşmelere liderlik eden Polonya Çevre Bakan Yardımcısı Michal Kurtyka, anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bu kadar belirli ve teknik bir anlaşmada uzlaşmak kolay değil. Bu anlaşma ile ileriye doğru bin küçük adım atılmış oldu. Kendimizle gurur duymalıyız" dedi.

İklim değişikliği ile mücadele eden çevreci gruplar anlaşmayı iyi bir başlangıç olarak değerlendiriyor ancak konunun aciliyeti konusunda ülkeleri daha fazlasını yapmaya çağırıyor.

Greenpeace yöneticisi Jennifer Morgan, "Kırılgan durumda olan ada ülkeleri ve yoksul ülkeler ile küresel anlaşma için eyleme geçilmesini engelleyen ya da yeterince hızlı davranmayan ülkeler arasında sorumsuz bir ayrım olduğunu görüyoruz" dedi.

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Paris Anlaşması'nın hedefi ne?

1992 tarihli BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni (UNFCCC) imzalayan ülkeler tarafından 2015'te üzerinde uzlaşılan Paris İklim Anlaşması, küresel sıcaklık artışının sanayi devri öncesine kıyasla 2 derecenin altında tutulmasını hedefliyor. Anlaşma, tarafların fosil yakıt kullanımını giderek azaltarak yenilenebilir enerjiye yönelmelerini amaçlıyor. Anlaşmanın nasıl uygulanacağı konusunda şu ana kadar görüş birliğine varılamamıştı.

Anlaşmayı imzalayan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Ancak anlaşma halen TBMM'de onaylanmadığı için Türkiye henüz resmi olarak anlaşmanın tarafı değil.

dpa,AFP/ÖA,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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