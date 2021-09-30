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İkinci Dünya Savaşı

1939 yılında başlayan İkinci Dünya Savaşı 1945 yılına kadar sürdü.

60'tan fazla ülkenin katıldığı savaşta 60 ila 70 milyon kişinin hayatını kaybettiği sanılıyor. İkinci Dünya Savaşı, Hitler rejimi yönetimindeki Almanya'nın 1 Eylül 1939'da Polonya'yı işgal etmesi ile başladı. Savaş altı yıl sonra Japonya'nın teslim olmasıyla sona erdi. DW Türkçe'nin İkinci Dünya Savaşı ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Ehemaliges Konzentrationslager in Sztutowo (ehemals Stutthof /Ostpreussen) an der polnischen Ostseeküste an der Frischen Nehrung. Polen, Europa.

Nazi davasında firar eden 96 yaşındaki sanık yakalandı 30.09.2021

Nazi rejimi döneminde Stutthof toplama kampı komutanının sekreterliğini yapan 96 yaşındaki kadın sanık, bugünkü ilk duruşması öncesinde firar etmesinin ardından polis tarafından yakalandı.

11.07.2017+++Potocari, Bosnien und Herzegowina+++ A woman walks among graves in Memorial Center Potocari, near Srebrenica, Bosnia and Herzegovina, July 11, 2017. REUTERS/Dado Ruvic TPX IMAGES OF THE DAY

Srebrenitsa trajedisi Avrupa’nın başarısızlığı 11.07.2020

Avrupa’da, İkinci Dünya Savaşı sonrası en korkunç insanlık trajedisi Srebrenitsa’da yaşandı. Sırp birlikleri, 8 bini aşkın Müslüman erkeği katletti. Avrupa soykırımı önleyemedi.
(190916) -- UNITED NATIONS, Sept. 16, 2019 -- Photo taken on Sept. 16, 2019 shows the closing plenary meeting of the 73rd session of United Nations General Assembly at the UN headquarters in New York. The 73rd session of the United Nations General Assembly was concluded on Monday. ) UN-GENERAL ASSEMBLY-73RD SESSION-CLOSING LixMuzi PUBLICATIONxNOTxINxCHN

BM Antlaşması’nın 75. yıldönümü: Sınavlarla dolu bir tarih 26.06.2020

Birleşmiş Milletler Antlaşması 75 yaşına girerken, dayandığı ilkeler açısından zorlu bir sınav veriliyor. Bunda ABD Başkanı Donald Trump’ın da rolü var.
Der sowjetische Soldat Militon Kantarija aus Georgien hißt am 2. Mai 1945 die sowjetische Flagge auf dem Berliner Reichstag. Dies geschah bereits nach der Einnahme Berlins durch die Rote Armee am 30. April 1945. Da aber weder ein Fotograf noch ein Kamermann anwesend war, wurde die historische Szene nach der Kapitulation Berlins am 2. Mai für den russische Kriegsfotografen Jewgeni Chaldej nachgestellt. |

BZ: "8 Mayıs faşizme 'bir daha asla' deme günü" 08.05.2020

Alman basınında İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 75. yıl dönümü ve Avrupa’da sınırların yeniden açılmasına ilişkin yorumlar öne çıkıyor.

Türk pasaportuyla özgürlüğüne kavuşan Yahudiler 08.05.2020

İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 75. yılında, Türk diplomatların barış adına verdiği bu mücadeleyi anlatan "Türk Pasaportu" adlı belgeselinin yapımcısı Bahadır Arlıel ile soykırım tarihinin sonu ölümle bitmeyen öykülerini konuştuk.

Nazi dönemindeki sessiz kahramanlar: Yahudileri kurtaran Almanlar 08.05.2020

Berlin'de İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kampına gönderilmekten kurtulmak için 6.000'den fazla Yahudi saklandı. Birçoğu "sessiz kahramanlar" olarak adlandırılan Yahudi olmayan komşu, arkadaş ya da tanıdıkların yardımıyla, Nazi zulmünden kaçmayı başardı. Bu Almanlar, kendi hayatlarını da riske atarak birçok Yahudinin Nazilerin eline geçmesini engelledi.

01.09.2019, Polen, Wielun: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht bei den Gedenkfeierlichkeiten der Stadt Wielun zum 80. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs. Die Stadt Wielun wurde beim deutschen Überfall auf Polen als erster Ort am frühen Morgen des 01.09.1939 durch deutsche Sturzkampfbomber angegriffen und größtenteils zerstört. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

Steinmeier: Kurbanların önünde eğiliyorum 01.09.2019

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, II. Dünya Savaşı’nın başlamasının 80’inci yıldönümünü anmak için Polonya’ya gitti. "Alman diktatörlüğünün Polonyalı kurbanları önünde eğiliyorum" diyen Steinmeier ülkesi adına af diledi.

Polonya: İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı yer 01.09.2019

Bundan tam 80 yıl önce insanlık tarihinin en büyük ve en kanlı savaşı olan II. Dünya Savaşı başladı. 1939-1945 yılları arasında 50 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. 20. yüzyılın tüm büyük güçlerinin yer aldığı küresel savaşta, ilk kez nükleer silahlar kullanıldı ve Holokost gibi kitlesel ölümler gerçekleşti.
(L-R) Japan's Prime Minister Shinzo Abe, European Council President Donald Tusk, US President Donald Trump, France's President Emmanuel Macron, Germany's Chancellor Angela Merkel, and Britain's Prime Minister Boris Johnson attend a working session on International Economy and Trade, and International Security Agenda in Biarritz, south-west France on August 25, 2019, on the second day of the annual G7 Summit attended by the leaders of the world's seven richest democracies, Britain, Canada, France, Germany, Italy, Japan and the United States. (Photo by PHILIPPE WOJAZER / POOL / AFP) (Photo credit should read PHILIPPE WOJAZER/AFP/Getty Images)

"Uluslararası düzen biraz daha erozyona uğradı" 26.08.2019

Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi Alman basınında en önemli gündem maddesi. Gazetelerde İkinci Dünya Savaşı'nın 80. yıldönümü yaklaşırken uluslararası hukukun önemine de dikkat çekiliyor.

Der US-amerikanische Raketenkonstrukteur deutscher Herkunft erklärt die Funktion eines Raketen-Raumschiffs an einem Modell. Wernher Freiherr von Braun leitete im Zweiten Weltkrieg die Entwicklung der V-2 Rakete in Peenemünde. Er siedelte 1945 in die USA über, wo er 1955 US-amerikanischer Staatsbürger wurde und bis zum stellvertretenden Direktor der US-Raumfahrtbehörde NASA (ab 1970) aufstieg. Undatierte Aufnahme.

"Babam Mars'a hala gitmediğimizi görse şok olurdu" 19.07.2019

Apollo misyonunun mimarı sayılan Alman mühendis Wernher Von Braun, İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD'ye gitti. Von Braun'un kızı Margrit von Braun, babasının hala Mars'a gidilmediğini görseydi şok olacağını söyledi.

06.06.2019, Niedersachsen, Oldenburg: Der wegen Mordes angeklagte Niels Högel steht im Gerichtssaal. Die Staatsanwaltschaft hat den Ex-Krankenpfleger wegen Mordes an 100 Patienten an Kliniken in Delmenhorst und Oldenburg angeklagt. Das Landgericht Oldenburg hat den Ex-Pfleger Niels Högel wegen Mordes in 85 Fällen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Seri katil hasta bakıcıya müebbet hapis cezası 06.06.2019

Almanya’da İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en azılı seri katili olarak nitelendirilen hasta bakıcı Niels Högel mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Eine Hand hält am 17.97.2016 in Hamburg mehrere tausend Euro in 500-Euro-Scheinen. Diese werden ab Ende 2018 in der Europäischen Union aus dem Verkehr gezogen. Foto: Markus Scholz | Verwendung weltweit

MOZ: İyi ilişkiler parayla satın alınamaz 18.04.2019

Yunanistan'ın Almanya'dan tazminat talebi, Alman ekonomisinde küçülme öngörüsü, Libya'daki son durum ve bilim insanlarının domuz beyni üzerinde yaptığı araştırma bugünkü Alman basınında yer alan yorum konularından.
ARCHIV - Zwei Wasserbomben aus dem Zweiten Weltkrieg werden am 08.07.2013 in der Ostsee vor Wustrow (Mecklenburg-Vorpommern) gezielt gesprengt. Es geht weiterhin eine große Gefährdung von den Bomben auf dem Ostseegrund aus. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Denizin dibindeki saatli bombalar 10.02.2019

Baltık Denizi'nde iki dünya savaşından kalan 300 bin tonluk mühimmat çürüyor ve balık, deniz, insan yaşamını tehlikeye atıyor. Uzmanlar, bölgenin ne kadar tehlikeli olduğunu ve neler yapılması gerektiğini araştırdı.
Norwegian World War II hero Joachim Ronneberg, 93, attends a wreath-laying ceremony in his honour at the SOE agents monument in central London on April 25, 2013, for leading the SOE operation Gunnerside where Norwegian soldiers destroyed the German occupied Heavy Water Plant in Vemork, Norway. AFP PHOTO / ANDREW COWIE (Photo credit should read ANDREW COWIE/AFP/Getty Images)

Nazi planlarını altüst eden Norveçli öldü 22.10.2018

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın nükleer silah geliştirme planlarını bozan Norveçli Joachim Ronneberg 99 yaşında hayatını kaybetti.
Brauchitsch, Walther von Generalfeldmarschall (1938-1941 Ober- befehlshaber des Heeres), 1881-1948. - Brauchitsch (Mitte, li.) besichtigt die Akropolis in Athen mit dem Landes- gruppenleiter der NSDAP, Wrede (Mi.re.), nach der Eroberung Griechenlands durch die Wehrmacht (April 1941). - Foto, Mai 1941.

Tazminat talepleri Berlin'in peşini bırakmıyor 11.10.2018

Yunanistan'ın İkinci Dünya Savaşında Nazi Almanyası tarafından işlenen suçlarla ilgili Aralık ayında 300 milyar euroluk tazminat talebinde bulunması bekleniyor. Polonya'da da 740 milyar euroluk tazminat talebi gündemde.
HANDOUT - Undatiert: Dieses vom US-Justizministerium zur Verfügung gestellte Foto zeigt das Foto auf dem Visum von Jakiw Palij, einem ehemaligen KZ-Wächter, der im Stadtteil Queens in New York gelebt hat. Die USA haben den früheren SS-Mann Jakiw Palij, der als Aufseher im Konzentrationslager Trawniki im besetzten Polen tätig war, nach Deutschland abgeschoben. Foto: Uncredited/US Department of Justice/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

ABD eski Nazi kampı gardiyanını sınır dışı etti 21.08.2018

ABD, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampında gardiyanlık yapan 95 yaşındaki Jakiw Palij'i Almanya’ya sınır dışı etti. Kampta 6 bin Yahudi öldürülmüştü.

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