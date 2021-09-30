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1939 yılında başlayan İkinci Dünya Savaşı 1945 yılına kadar sürdü.
60'tan fazla ülkenin katıldığı savaşta 60 ila 70 milyon kişinin hayatını kaybettiği sanılıyor. İkinci Dünya Savaşı, Hitler rejimi yönetimindeki Almanya'nın 1 Eylül 1939'da Polonya'yı işgal etmesi ile başladı. Savaş altı yıl sonra Japonya'nın teslim olmasıyla sona erdi. DW Türkçe'nin İkinci Dünya Savaşı ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Berlin'de İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kampına gönderilmekten kurtulmak için 6.000'den fazla Yahudi saklandı. Birçoğu "sessiz kahramanlar" olarak adlandırılan Yahudi olmayan komşu, arkadaş ya da tanıdıkların yardımıyla, Nazi zulmünden kaçmayı başardı. Bu Almanlar, kendi hayatlarını da riske atarak birçok Yahudinin Nazilerin eline geçmesini engelledi.
Bundan tam 80 yıl önce insanlık tarihinin en büyük ve en kanlı savaşı olan II. Dünya Savaşı başladı. 1939-1945 yılları arasında 50 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. 20. yüzyılın tüm büyük güçlerinin yer aldığı küresel savaşta, ilk kez nükleer silahlar kullanıldı ve Holokost gibi kitlesel ölümler gerçekleşti.