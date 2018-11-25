İkinci Brexit referandumu için bir milyondan fazla imza

İkinci bir Brexit referandumu yapılmasını savunanlar, bir milyondan fazla imzanın bulunduğu partiler üstü bir dilekçeyi İngiliz hükümetine verdiler. Toplanan imzalarla, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının oylanacağı ikinci bir referandum taleplerinin ne kadar güçlü olduğunu vurgulamak istediklerini belirten Muhafazakar Parti milletvekili Justine Greening, "Vatandaşların, mevcut opsiyonlar hakkında söz sahibi olmasını sağlamak istiyoruz.” dedi. Daha önce İngiltere Başbakanı Theresa May'in kabinesinde de yer alan Greening, toplanan imzaları İşçi Partisi'nden Chuka Umunna, AB dostu Liberal Parti'nin genel başkanı Vince Cable ve Yeşiller'den Caroline Lucas ile birlikte Downing Street'teki Başbakanlık Konutu'na teslim etti.

Greening, The Independent gazetesi tarafından organize edilen kampanya sayesinde toplanan imzaların teslim edilmesinden sonra Twitter’da yaptığı paylaşımda parlamentonun tıkandığını belirterek, “İngiltere'nin gelecek adımı konusunda sağlam bir karar alacakları yönünde insanlara güvenelim” dedi. Yeşiller'den Lucas da, son kamuoyu araştırmalarına göre, halkın çoğunluğunun yeni bir Brexit referandumu yapılmasından yana olduğunu gösterdiğini belirtti. Umunna da Twitter üzerinden "Brexit konusunda nasıl oy vermiş olursanız olun, kimse şu anki karmaşayı seçmedi. Bu yüzden oy pusulasından ‘kalma' opsiyonunun da bulunduğu yeni bir referanduma ihtiyacımız var” mesajını paylaştı.

Parlamento Brexit anlaşmasını 11 Aralık'ta oylayacak.

İngiltere Başbakanı Theresa May ikinci bir Brexit referandumuna karşı çıkıyor. Ülkenin AB'den ayrılıp ayrılmayacağı konusunda yeniden sandık başına gidilmesi için yürütülen kampanya ise tüm partiler arasında destek gördü.

İngiltere'de parlamento, ülkenin AB'den ayrılması için hükümetin Brüksel ile yaptığı Brexit anlaşmasını 11 Aralık'ta oylayacak.

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