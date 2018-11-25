 İkinci Brexit referandumu için bir milyondan fazla imza | AVRUPA | DW | 04.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

İkinci Brexit referandumu için bir milyondan fazla imza

İngiltere’nin Brüksel ile yaptığı Brexit anlaşmasının parlamentoda oylanmasına bir hafta kala, yeni bir referandum yapılmasını savunanlar, bir milyondan fazla imzanın bulunduğu bir dilekçeyi İngiliz hükümetine verdiler.

Anti Brexit Demonstration In London (picture alliance/NurPhoto/A. Pezzali)

İkinci bir Brexit referandumu yapılmasını savunanlar, bir milyondan fazla imzanın bulunduğu partiler üstü bir dilekçeyi İngiliz hükümetine verdiler. Toplanan imzalarla, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının oylanacağı ikinci bir referandum taleplerinin ne kadar güçlü olduğunu vurgulamak istediklerini belirten Muhafazakar Parti milletvekili Justine Greening, "Vatandaşların, mevcut opsiyonlar hakkında söz sahibi olmasını sağlamak istiyoruz.” dedi. Daha önce İngiltere Başbakanı Theresa May'in kabinesinde de yer alan Greening, toplanan imzaları İşçi Partisi'nden Chuka Umunna, AB dostu Liberal Parti'nin genel başkanı Vince Cable ve Yeşiller'den Caroline Lucas ile birlikte Downing Street'teki Başbakanlık Konutu'na teslim etti.

Greening, The Independent gazetesi tarafından organize edilen kampanya sayesinde toplanan imzaların teslim edilmesinden sonra Twitter’da yaptığı paylaşımda parlamentonun tıkandığını belirterek, “İngiltere'nin gelecek adımı konusunda sağlam bir karar alacakları yönünde insanlara güvenelim” dedi. Yeşiller'den Lucas da, son kamuoyu araştırmalarına göre, halkın çoğunluğunun yeni bir Brexit referandumu yapılmasından yana olduğunu gösterdiğini belirtti. Umunna da Twitter üzerinden "Brexit konusunda nasıl oy vermiş olursanız olun, kimse şu anki karmaşayı seçmedi. Bu yüzden oy pusulasından ‘kalma' opsiyonunun da bulunduğu yeni bir referanduma ihtiyacımız var” mesajını paylaştı.

Brüssel EU Brexit Abkoomen Theresa May

Parlamento Brexit anlaşmasını 11 Aralık'ta oylayacak.

İngiltere Başbakanı Theresa May ikinci bir Brexit referandumuna karşı çıkıyor. Ülkenin AB'den ayrılıp ayrılmayacağı konusunda yeniden sandık başına gidilmesi için yürütülen kampanya ise tüm partiler arasında destek gördü.

İngiltere'de parlamento, ülkenin AB'den ayrılması için hükümetin Brüksel ile yaptığı Brexit anlaşmasını 11 Aralık'ta oylayacak.

afp / AÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

İngiltere parlamentosunda Brexit oylaması 11 Aralık'ta

İngiltere Başbakanı May, parlamentonun AB ile yapılan Brexit anlaşmasını 11 Aralık'ta oylayacağını açıkladı. İktidar partisinden dahi birçok milletvekilinin karşı çıktığı anlaşmanın kabul edilmesi için 318 oy gerekiyor. (26.11.2018)  

Londra'da kim Brexit'in tarafında kim karşıtı?

İngiltere ile AB arasında varılan Brexit mutabakatı sonrası hamle sırası İngiltere parlamentosunda. Avam Kamarası'nda Başbakan Theresa May'in planının taraflarını ve karşıtlarını inceledik. (25.11.2018)  

Benzer içerik

EU-Sondergipfel zum Brexit in Brüssel

Brexit anlaşması Brüksel'de onaylandı 25.11.2018

Brexit anlaşması bugün Brüksel'de AB üyesi devletlerin liderleri tarafından onaylandı. Taraflar uzlaşının herkes için olabilecek en iyi metni ortaya çıkardığını savunuyor.

Symbolbild EU-Brexit-Gipfel

İngiltere parlamentosunda Brexit oylaması 11 Aralık'ta 26.11.2018

İngiltere Başbakanı May, parlamentonun AB ile yapılan Brexit anlaşmasını 11 Aralık'ta oylayacağını açıkladı. İktidar partisinden dahi birçok milletvekilinin karşı çıktığı anlaşmanın kabul edilmesi için 318 oy gerekiyor.

England | PK Theresa May

May: Brexit anlaşmasının sonuna kadar arkasındayım 15.11.2018

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını tepkilere rağmen hayata geçirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Frankreich Gelbwesten-Protest in Paris (Getty Images/AFP/G. van der Hassel)

Fransa’da hükümet Sarı Yelekliler krizine çözüm arıyor

Fransa’da hükümet ”Sarı Yeleklilerin” protestoları nedeniyle zor durumda. Fransız medyasında yer alan haberlere göre hükümet protestoları dindirmek için yeni bir önlem paketi planlıyor.  

FOTO-GALERİ

Rom, Trevi Brunnen (picture-alliance)

2018'de manşet olan seyahatler

2018'de dünya genelinde 1 milyar 200 milyon kişi seyahate çıktı. Hatta kimileri bu sırada manşet de oldu. İşte bazıları: 