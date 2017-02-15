İki vilayet yönetim merkezi Taliban'ın eline geçti

Afganistan'da Taliban'ın Nimroz vilayetinin yönetim merkezi Zaranc'ı ele geçirmesinden bir gün sonra Cüzcan vilayetinin yönetim merkezi Şibrigan'ı da ele geçirdiği bildirildi. Ülkenin kuzeyinde bulunan Cizcan vilayetinin yetkilileri, vilayet yönetim merkezinde kontrolün Taliban'a geçtiğini doğruladı.

Afganistan'da kontrolünü giderek artıran Taliban, dün Nimroz vilayetinin yönetim merkezi Zaranc'ı ele geçirmişti. Zaranc Vali Yardımcısı AFP'ye yaptığı açıklamada kentte kontrolün Taliban'a geçtiğini doğrulamış ve "Taliban valilikte, polis merkezinde ve cezaevi yönetiminde kontrolü ele geçirdi" demişti.

Yabancı birliklerin ülkeden çekilmesi sonrası Afganistan'ın geniş kesimlerinde kontrolü yeniden ele geçiren Taliban, Zaranc ile birlikte ilk kez bir vilayet yönetim merkezinde kontrolü sağlamış oldu. Afganistan güvenlik güçlerinin ülkenin çeşitli kesimlerinde Taliban ile çatışmaları sürüyor. Özellikle ülkenin güneybatısında bulunan Helmand vilayetinde durumun kritik olduğu bildiriliyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) verdiği bilgiye göre, vilayetin yönetim merkezini ele geçirmeye çalışan Taliban ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle onlarca sivil hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de eyaleti terk etmeye çalışıyor.

Adını açıklamak istemeyen bir Taliban Sözcüsü, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu daha başlangıç; diğer vilayet yönetimlerinin nasıl hızla elimize düştüğünü göreceksiniz" dedi.

BM'den çağrı

BM'nin Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, çatışmaların parçaladığı ülkenin "felakete" doğru gittiği uyarısında bulunarak Taliban'ı büyük şehirlere yönelik saldırılarını derhal durdurmaya çağırdı. Deborah Lyons, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'ne Kabil'den video bağlantısı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Güvenlik Konseyi, şehirlere yönelik saldırıların şimdi durması gerektiğine dair net bir açıklama yayınlamalı" dedi.

Basından sorumlu yetkiliye suikast

Uluslararası güçlerin çekilmeye başlaması ile birlikte şiddetin tırmandığı Afganistan'da, Basın ve Enformasyon Merkezi Müdürü Dava Han Minepal uğradığı suikast sonucu dün hayatını kaybetmişti. Suikastın sorumluluğunu Taliban üstlendi.

2020 yılından bu yana hükümete bağlı Basın ve Enformasyon Merkezi'nin müdürlüğünü yürüten Minepal, daha önce Cumhurbaşkanlığı Sözcü Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Taliban'ın şu anda ülkedeki çok sayıda sınır noktasını kontrol ettiği ve 34 vilayet yönetim merkezinden en az onunu kuşatma altında tuttuğu tahmin ediliyor. ABD'nin Afganistan misyonu resmi olarak 31 Ağustos'ta sona erecek ancak ülkedeki ABD askerlerinin yüzde 95'i çekilmiş durumda.

Reuters, AFP/BÖ,SÖ

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