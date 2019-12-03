 İki Rus diplomat Almanya′da ″istenmeyen kişi″ ilan edildi | ALMANYA | DW | 04.12.2019

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ALMANYA

İki Rus diplomat Almanya'da "istenmeyen kişi" ilan edildi

Almanya, Tornike K. cinayeti kapsamında iki Rusya Büyükelçiliği çalışanını "istenmeyen kişi" ilan etti. Kremlin ise Rus makamlarının söz konusu cinayete karıştığı iddialarını kesin bir dille reddediyor.

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Almanya Dışişleri Bakanlığı, bir Gürcistan vatandaşının Berlin'de öldürülmesi ile ilişkili olarak Rusya Büyükelçiliği'nin iki çalışanını "istenmeyen kişi" (Persona non grata) ilan etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "cinayetin aydınlatılması için üst düzeyden ve ısrarlı bir biçimde defalarca yapılan çağrıya rağmen, yeterince çaba göstermedikleri" için söz konusu şahıslar hakkında bu kararın alındığı bildirildi.

Söz konusu cinayetin ardından tutuklanan zanlının, cinayeti Rus makamlarının yönlendirmesi ile işlediği üzerinde duruluyor.

Rusya ise Berlin'in bu suçlamalarını kesin bir dille reddediyor. Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, iddiaları "tamamen dayanaksız spekülasyon" olarak nitelendirdi. Alman medyasının konuyu bu yönde şişirdiğini ifade eden Peskov, ancak bunun olayların böyle geliştiği anlamına gelmediğini belirtti. Dimitri Peskov ayrıca, Rus makamlarının ciddi anlamda bu cinayet ile ilişkilendirildiğine de inanmadığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Almanya'nın iki Rus diplomatını "istenmeyen kişi" ilan etmesi, "temelsiz ve dostane değil" açıklaması ile değerlendirildi. Açıklamada ayrıca, "bir dizi karşı önlem almak zorundayız" denildi ancak bu önlemlerin detayları hakkında bilgi verilmedi.

Savcılığın Rusya ve Çeçenistan şüphesi

Konuyu soruşturan Alman savcılık makamı, daha önce yaptığı açıklamada, cinayete kurban giden Tornike K. isimli Gürcistan vatandaşının Rusya Federasyonu ya da özerk Çeçenistan Cumhuriyeti tarafından verilen bir görev doğrultusunda öldürüldüğüne dair ipuçlarına ulaşıldığını bildirmişti.

Maktul Tornike K. geçtiğimiz Ağustos ayında kent merkezindeki bir park alanında, bisikletli bir saldırganın açtığı ateşle başından ve gövdesinden vurularak öldürülmüştü. Olaydan kısa süre sonra silahı Spree nehrine atarken yakalanan Rusya vatandaşı zanlı hala tutuklu bulunuyor. 

Cinayete kurban giden Tornike K.‘nın Çeçenistan Savaşı sırasında Rusya karşıtı ayrılıkçı güçlerin safında savaştığı ve daha sonra pek çok militan gibi yurt dışına kaçtığı, 2016 yılından bu yana da Almanya'da yaşadığı biliniyor.

AFP,Reuters / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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