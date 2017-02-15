İki eski Alman askerine terör örgütü kurmaya teşebbüs suçlaması

Federal polis teşkilatının özel timleri, bu sabah düzenledikleri operasyonlarda, terör örgütü kurmaya teşebbüs ettikleri şüphesiyle iki eski Alman askerini gözaltına aldı.

Federal Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Arend-Adolf G. ile Achim A.’nın terör örgütü kurmaya teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındıkları, gün içinde hakim karşısına çıkartılacaklarını belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın Federal Emniyet Teşkilatı tarafından yürütüldüğü, iki şüphelinin Münih ve Calw’deki evlerinde arama yapıldığı kaydedildi.

Yazılı açıklamada, hâkimlerin gözaltı kararında yer alan suçlamalara da yer verildi. Buna göre terör örgütü kurma teşebbüsünün "elebaşları" olarak nitelendirilen iki şüpheli, 2021 yılının başında paralı askeri birlikler kurma kararı aldı. Alman ordusunun iki eski mensubu olan şüphelilerin, askeri bilgi ve yetkinliklere sahip oldukları vurgulandı.

Arend-Adolf G. ile Achim A.’nın, paramiliter grupta yer alacak her paralı askerin aylık gelirinin 40 bin euro olacağını tahmin ettikleri, bu amaç doğrultusunda da eski ordu mensupları ve yine eski polislerden oluşacak 100 ila 150 kişilik birlikler kurmayı planladıkları belirtildi. İki şüphelinin, paralı asker olmaları için en az yedi kişi ile irtibata geçtiklerinin tespit edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Başsavcılık, şüphelilerin paralı askerleri ilk etapta iç savaşın yaşandığı Yemen’de ancak daha sonra da diğer askeri ihtilaflarda görevlendirmeyi planladıklarını, "askeri alanda faaliyet gösteren bir şirket" olmayı amaçladıklarını duyurdu.

Şüphelilerin paramiliter yapının üçüncü taraflarca, tercihen de Suudi Arabistan tarafından finanse edilmesini hedeflediklerini, bunun için de uzun bir süre Suudi Arabistan makamları, sorumluları ile irtibata geçmeye çalıştıkları da açıklandı. Açıklamada, "Bu çabalar, Suudi Arabistan’ın devlet makamlarının hiçbir tepki vermemesi nedeniyle sonuçsuz kaldı. Terör örgütü kurma teşebbüsü hayata geçirilemedi" ifadelerine yer verildi.

Şüphelilerin bugün hâkim karşısına çıkartılmaları bekleniyor.

DW/ DA, EC

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