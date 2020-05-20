 İki bakan seyahat uyarısının kaldırılması için Berlin′de | ALMANYA | DW | 02.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

İki bakan seyahat uyarısının kaldırılması için Berlin'de

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy bugün Almanya’da temaslarda bulunacak. Bakanlar, Türkiye'deki turizm tesislerinde alınan önlemleri anlatacak ve seyahat uyarısının kaldırılmasını isteyecek.

Japan Maas spricht bei G20-Treffen mit Cavusoglu (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bugün Almanya'ya geliyor. Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Ersoy da Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ile temaslarda bulunacak. Gündemde Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının yanı sıra Libya ve Suriye var.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Alman hükümet yetkililerine Türkiye'de turizm tesislerinde ve havalimanlarında korona salgınına karşı alınan önlemleri anlatacak olan bakanlar, Türkiye'ye yönelik salgın nedeniyle uygulanan seyahat uyarısının kaldırılmasını talep edecek.

Alman hükümeti, koronavirüs pandemisi nedeniyle Mart ayında dünya çapında koyduğu seyahat uyarısını 32 Avrupa ülkesi için kaldırmıştı. Türkiye'nin de aralarında olduğu yaklaşık 160 ülke içinse seyahat uyarısının 31 Ağustos'a kadar sürdürülmesi planlanıyor.

En çok tercih edilen üçüncü tatil ülkesi

Türkiye, Alman turistlerin İspanya ve İtalya'dan sonra tatillerini geçirmek için tercih ettikleri üçüncü ülke konumunda. Resmi rakamlara göre geçen yıl beş milyondan fazla Alman turist Türkiye'de tatil yaptı. Ancak Türkiye'nin riskli bölge olarak tanımlanması ve hükümetin seyahat uyarısı Alman turistleri bu yıl Türkiye'de tatil yapmamaya sevk ediyor.

Ankara, bu durumu değiştirmek için yoğun diplomatik çaba gösteriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu maksatla havalimanları, oteller, yeme içme tesislerinde sağlık ve hijyen koşullarının yerine getirildiğini belgeleyen Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı'nı başlattı. Sahillerde güvenlik mesafesi konuldu, havuzlarda havlular ambalajlandı, havalimanı ve otellere termal kameralar devreye sokuldu.

Video izle 03:56

Antalyalı turizmciler turist bekliyor

Turist sayısı yüzde 99 azaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'ye Mayıs ayında 30 bin ziyaretçi gelirken yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99,26 oranında azaldı. Yılın ilk beş ayında ziyaretçi sayıları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,35 oranında geriledi.

Yeşiller partili siyasetçi Cem Özdemir, ziyaret öncesinde Almanya Yazı İşleri Ağı'na verdiği mülakatta koronavirüs tedbirlerinin siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini söyledi. Özdemir, "Almanya'daki korona seyahat uyarıları siyasi anlaşmalar için pazarlık malzemesi değildir. Sağlığın korunmasına yararlar ve bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kavraması gerekir" dedi.

Özdemir, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının Robert Koch Enstitüsü Türkiye'yi riskli bölge olarak tanımladığı müddetçe de sürmesi gerektiğini ifade etti.

Almanya'ya ziyaretler nasıl?

Almanya'da pandemiden sorumlu Robert Koch Enstitüsü, Türkiye'yi yaklaşık 130 ülke ile birlikte riskli bölgeler arasında göstermişti. Riskli ülkelerden Almanya'ya yapılan ziyaretlerde gelenler 14 gün boyunca karantinaya alınıyor. Seyahate en geç 48 saat kala PCR testi yaptırmış olan ve test sonucu negatif çıkanlar bu uygulamadan muaf tutuluyor.

dpa / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

AB 14 ülkeden seyahate kapılarını tekrar açıyor

AB ülkeleri 14 ülke ve Çin'den seyahatlere yarından itibaren izin verecek. ABD, Rusya ve Türkiye'ye yönelik kısıtlama sürecek. Liste iki haftada bir güncellenecek. (30.06.2020)  

Spiegel: Ankara-Berlin hattında hidroksiklorokin krizi

Almanya'nın Türkiye'deki korona tedavisinde sıtma ilacının kullanılması nedeniyle seyahat uyarısını kaldırmadığı iddia edildi. Türk yetkililer ise DW Türkçe'ye tedavi yöntemini hastanın seçtiğini ilettiklerini söyledi. (26.06.2020)  

Almanya Türkiye seyahatlerine yeşil ışık yakmak konusunda ihtiyatlı

Ankara’nın yoğun girişimlerine rağmen Türkiye’ye seyahat uyarısını kaldırmayan Almanya, ihtiyatlı. Dışişleri Bakanı Maas, verilerin güvenilirliği, kullanılan ilaçlar gibi konularda beklentileri olduğuna işaret etti. (15.06.2020)  

Almanya seyahat uyarısını 31 Ağustos'a kadar uzattı

Almanya'da Bakanlar Kurulu, AB dışındaki ülkelere yönelik seyahat uyarısını 31 Ağustos'a kadar uzattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin istisna kapsamına alınması için Merkel ile görüşeceği öne sürüldü. (10.06.2020)  

14 ülke için AB'ye seyahat izni kapıda

AB ülkeleri 14 ülkeden seyahate izin vermeye hazırlanıyor. Diplomatik kaynaklardan gelen bilgilere göre bu ülkeler arasında ABD, Rusya ve Türkiye yok. (29.06.2020)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Turizm Bakanı Ersoy: Koronavirüs, ekonomi virüsü halini almaya başladı  

Karavanıyla dünyayı gezen İtalyan Fethiye'nin cennet koylarında mahsur kaldı  

Benzer içerik

Türkei Tourismus l Urlaub - Resort

Türkiye ile Almanya arasında turizm diplomasisi 20.05.2020

Almanya ile Türkiye iki ülke arasındaki turizm sezonunu açmanın koşullarını oluşturmaya çalışıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye’nin Alman turistler için yeniden bir destinasyon olabilmesini umduklarını söyledi.

Türkei Dr. Müzeyen Sevkin, Mitglied des türkischen Parlaments

Avrupalı Türklerin yaz tatili bilmecesi TBMM gündeminde 01.06.2020

Avrupalı Türklerin yaz tatilinde Türkiye'ye seyahat edip edemeyeceği henüz netlik kazanmadı. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, yönelttiği soru önergelerinde konunun hızla açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Ankara Erdogan Zeremonie Vereidigung Präsident Vorstellung Kabinett

Erdoğan yeni kabinesini açıkladı 09.07.2018

TBMM'de ettiği yeminle yeni görev dönemine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinesini açıkladı. Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Berat Albayrak getirilirken Hulusi Akar da Milli Savunma Bakanı oldu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Merkel: Türkiye-Fransa gerilimi çok ciddi

Almanya Başbakanı Merkel, Federal Meclis'te milletvekillerinin sorularını yanıtlarken NATO'daki Türk-Fransız gerginliği, Türkiye-AB ilişkileri ve mülteci mutabakatıyla ilgili açıklamalar yaptı.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    