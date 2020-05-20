İki bakan seyahat uyarısının kaldırılması için Berlin'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bugün Almanya'ya geliyor. Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Ersoy da Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ile temaslarda bulunacak. Gündemde Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının yanı sıra Libya ve Suriye var.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Alman hükümet yetkililerine Türkiye'de turizm tesislerinde ve havalimanlarında korona salgınına karşı alınan önlemleri anlatacak olan bakanlar, Türkiye'ye yönelik salgın nedeniyle uygulanan seyahat uyarısının kaldırılmasını talep edecek.

Alman hükümeti, koronavirüs pandemisi nedeniyle Mart ayında dünya çapında koyduğu seyahat uyarısını 32 Avrupa ülkesi için kaldırmıştı. Türkiye'nin de aralarında olduğu yaklaşık 160 ülke içinse seyahat uyarısının 31 Ağustos'a kadar sürdürülmesi planlanıyor.

En çok tercih edilen üçüncü tatil ülkesi

Türkiye, Alman turistlerin İspanya ve İtalya'dan sonra tatillerini geçirmek için tercih ettikleri üçüncü ülke konumunda. Resmi rakamlara göre geçen yıl beş milyondan fazla Alman turist Türkiye'de tatil yaptı. Ancak Türkiye'nin riskli bölge olarak tanımlanması ve hükümetin seyahat uyarısı Alman turistleri bu yıl Türkiye'de tatil yapmamaya sevk ediyor.

Ankara, bu durumu değiştirmek için yoğun diplomatik çaba gösteriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu maksatla havalimanları, oteller, yeme içme tesislerinde sağlık ve hijyen koşullarının yerine getirildiğini belgeleyen Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı'nı başlattı. Sahillerde güvenlik mesafesi konuldu, havuzlarda havlular ambalajlandı, havalimanı ve otellere termal kameralar devreye sokuldu.

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Turist sayısı yüzde 99 azaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'ye Mayıs ayında 30 bin ziyaretçi gelirken yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99,26 oranında azaldı. Yılın ilk beş ayında ziyaretçi sayıları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,35 oranında geriledi.

Yeşiller partili siyasetçi Cem Özdemir, ziyaret öncesinde Almanya Yazı İşleri Ağı'na verdiği mülakatta koronavirüs tedbirlerinin siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini söyledi. Özdemir, "Almanya'daki korona seyahat uyarıları siyasi anlaşmalar için pazarlık malzemesi değildir. Sağlığın korunmasına yararlar ve bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kavraması gerekir" dedi.

Özdemir, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının Robert Koch Enstitüsü Türkiye'yi riskli bölge olarak tanımladığı müddetçe de sürmesi gerektiğini ifade etti.

Almanya'ya ziyaretler nasıl?

Almanya'da pandemiden sorumlu Robert Koch Enstitüsü, Türkiye'yi yaklaşık 130 ülke ile birlikte riskli bölgeler arasında göstermişti. Riskli ülkelerden Almanya'ya yapılan ziyaretlerde gelenler 14 gün boyunca karantinaya alınıyor. Seyahate en geç 48 saat kala PCR testi yaptırmış olan ve test sonucu negatif çıkanlar bu uygulamadan muaf tutuluyor.

dpa / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe