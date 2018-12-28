 IKBY’ye tutuklu çocuklara işkence iddiası | DÜNYA | DW | 08.01.2019

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DÜNYA

IKBY’ye tutuklu çocuklara işkence iddiası

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Kuzey Irak’taki güvenlik güçlerinin IŞİD ile bağlantısı olduklarını itiraf ettirmek için çocuklara işkence uyguladıklarını iddia etti. IKBY ise iddiaları reddetti.

Symbolbild Gefängnis (Getty Images/AFP/M. Abed)

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) çocuklara işkence ettiğini iddia etti. Örgüt, IKBY'nin bunu, çocuklara IŞİD üyesi olduklarını itiraf ettirmek için yaptığını belirtti.

Konuyla ilgili Salı günü bir açıklama yapan İnsan Hakları İzleme Örgütü, ya IŞİD üyesi olmakla suçlanan ya da IŞİD üyesi olmaktan ötürü hüküm giymiş ve yaşları 14 ila 17 arasında değişen 23 erkek çocuğu ile görüştüklerini, bunlardan 16’sının sorguları sırasında işkenceye uğradıklarını söylediklerini belirtti. Bazı çocukların güvenlik güçleri tarafından plastik boru, elektrik kablosu veya sopa ile dövüldüğünü söylediklerini aktaran örgüt, bazılarının ise elektrik şokuna veya farklı işkence türlerine maruz kaldıklarını ifade ettiklerini kaydetti.

Örgüt, birçok çocuğun işkencenin günlerce sürdüğünü ve ancak IŞİD ile bağlantılı olduklarını söyledikleri zaman durduğunu anlattıklarını aktardı. Çoğu çocuğun sırf işkenceyi durdurabilmek için güvenlik güçleri tarafından söylemelerini istedikleri sözleri söylediklerini belirten örgüt, çocukların yanlış beyanda bulunduklarını aktardı. Çoğu çocuğun avukata erişiminin bulunmadığını belirten örgüt, çoğunun güvenlik güçleri tarafından imzalanmaları için zorlandıkları itirafları okuyamadıklarını da bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, IKBY’den çocuk yaştaki tutuklulara yönelik "bütün işkencelerin derhal durdurulmasını" ve konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

IKBY iddiaları reddediyor

IKBY’ye bağlı güvenlik güçleri tarafından 2017-2018 yılında uygulanan işkencenin, yerel makamların işkence iddialarını araştıracağına dair söz vermesine rağmen uygulandığını belirten İnsan Hakları İzleme Örgütü’nde çocuk hakları savunucusu Jo Becker, IKBY'nin söz vermesinin üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen çocuk yaştakilere işkence vakalarının "alarm verici düzeyde" yaşandığını söyledi.

Örgüt, 23 çocukla yaptığını belirttiği görüşmeleri Erbil kentinde 63 çocuğun kaldığı bir ıslahevinde geçen Kasım ayında gerçekleştirdiklerini ifade ederken, IKBY’nin uluslararası ilişkiler danışmanı Dindar Zebari, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün bahsedilen ıslahevini "hiçbir zaman ziyaret etmediğini" söyledi.

Zebari, "Yargıçlar yetki vermediği sürece kimse tutuklanamaz. Ve tutuklananlara da yasaya uygun muamele edilir" dedi.  Zebari ayrıca IKBY’nin işkencenin kullanılmasını reddettiğini de kaydetti.

Zebari ayrıca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Erbil'deki yönetimin "IŞİD'li çocuk tutuklulardan herhangi bir kötü muamele veya işkence şikayeti" almadıklarını, eğer böyle bir şikayet olursa bununla usulüne uygun olarak ilgilenileceğini söyledi.

AFP,dpa/DÇÜ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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