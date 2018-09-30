 IKBY′de Barzani′nin partisi önde | DÜNYA | DW | 04.10.2018

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DÜNYA

IKBY'de Barzani'nin partisi önde

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde Pazar günü düzenlenen seçimler sonrası oyların yüzde 85'i sayıldı. Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi 595 bin oyla ilk sırada.

Irak Parlamentswahl der Kurden im Nordirak (picture-alliance/dpa/T. Schreiner)

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Pazar günü yapılan meclis seçimlerinin ardından oyların yüzde 85'i sayıldı. Kürdistan Bölgesel Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, sonuçların, sandıklar kapandıktan 72 saat sonra açıklanacağını duyurmuştu. Ancak açıklanan bu takvimin bir hayli gerisinde kalındı.

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Komisyon'un paylaştığı bilgilere göre, IKBY eski Başkanı Mesut Barzani'nin Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 595 bin oyla birinci sırada bulunuyor. KDP'yi, 287 bin oyla Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) takip ediyor.

Şu ana kadar bin 45 usulsüzlük başvurusunun yapıldığı seçimlerde, KDP Pazar günü seçim ihlalleri olduğunu belirterek sonuçları tanımayabileceğini belirtmiş, ancak daha sonra geri adım atmıştı. Reuters'ın haberine göre, seçim gözlemcileri de bazı usulsüzlükler tespit ettiklerini belirtti.

Üç milyon seçmen

Üç milyon 85 bin seçmenin Erbil'deki meclisin 111 üyesini belirlemek üzere oy kullandığı seçimlere 40'tan fazla parti ve grup katıldı, 750'den fazla aday yarıştı.

Yarışta üçüncü sırada bulunan Goran (Değişim) Hareketi 164 bin oyla üçüncü sırada gelirken, kesin sonuçlar belirlendiğinde KDP ve KYB'nin en güçlü partiler olarak öne çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Irak Parlamentswahl der Kurden im Nordirak

Bağımsızlık ilanı sonrası kriz

IKBY'nin eski başkanı Mesut Barzani, özerk bir yapıya sahip olan bölgeyi Eylül 2017'de bağımsızlık referandumuna götürmüş ve sandıktan yaklaşık yüzde 93 oranında "bağımsızlığa evet" oyu çıkmıştı.

Referandumun ardından IKBY ile Bağdat'taki merkezi hükümet arasındaki gerginlik tırmanmış ve Bağdat yönetimi zengin petrol kaynaklarına sahip Kerkük ve diğer ihtilaflı bölgelerin kontrolünü IKBY'nin askeri gücü olan peşmergeden almıştı.

Geçen yıl 1 Kasım'da yapılması planlanan IKBY seçimleri, Irak ordusunun bu bölgelere yönelik operasyonları nedeniyle ertelenmişti. Yaşanan gerginliğin ardından IKBY ağır bir ekonomik krize sürüklenmiş, geçen yılın sonlarında memurlar ve peşmergenin maaşları ödenemediği için bölgede protesto gösterileri düzenlenmişti.

DW,rtr/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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