IKBY'de başkan adayı Neçirvan Barzani

Kuzey Irak'ta geçen Eylül ayındaki parlamento seçimlerini kazanan Kürdistan Demokratik Partisi (KDP), Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkanlığına Neçirvan Barzani'yi aday gösterdi. Neçirvan Barzani, IKBY'de 2012 yılından beri başbakanlık görevini yürütüyor.

Kürdistan Demokratik Partisi, başbakanlık görevi içinse şu an IKBY Güvenlik Konseyi Müsteşarı olan Mesrur Barzani'yi aday gösterdi.

52 yaşındaki Neçirvan Barzani, IKBY'nin eski başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani'nin yeğeni. Hükümet kurma görevi verilen 49 yaşındaki Mesrur Barzani ise Mesud Barzani'nin oğlu.

IKBY'de 30 Eylül'de düzenlenen parlamento seçimlerinde hiçbir parti tek başına hükümeti kurabilecek sayıda sandalye kazanamamıştı. Bu nedenle hükümet kurulabilmesi için partilerin koalisyona gitmesi gerekiyor.

Mesud Barzani

Mesud Barzani'nin görevi bırakma süreci

IKBY'de başkanlık koltuğu, Mesud Barzani'nin görev süresinin tamamlandığı 1 Kasım 2017 tarihinden beri boştu. Mesud Barzani, IKBY'de Eylül 2017'de düzenlenen ve Erbil ile Bağdat arasında büyük bir krize neden olan bağımsızlık referandumundan kısa süre sonra başkanlığa tekrar aday olmayacağını açıklamıştı. Mesud Barzani'nin yetkileri ise başbakanlığa, meclise ve adalet komisyonuna devredilmişti. Erbil'deki parlamento geçen Temmuz ayında da başkanlık makamının geçici olarak askıya alınmasını kabul etmişti.

Mesud Barzani, 2005-2017 yılları arasında IKBY başkanlığı görevini yürütmüştü.

DW,rtr/CÖ,HT

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