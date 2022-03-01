İHD: Doğu ve Güneydoğu’da hak ihlalleri artıyor

İnsan Hakları Derneği’nin Doğu ve Güneydoğu’da meydana gelen hak ihlalleri raporuna göre, 2021 yılında iki kişi güvenlik güçleri tarafından vurularak, beş kişi resmi ihmal ve hata sonucu, sekiz asker ve polis de intihar iddiasıyla şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

Raporda, bölgede meydana gelen silahlı çatışmalarda 45 güvenlik görevlisi, 272 silahlı örgüt mensubu ve iki sivil vatandaşın hayatını kaybettiğine dikkat çekildi. İHD’ye göre, bu süre içerisinde sınır hatlarında 1 kişi vurularak, 1 kişi donarak hayatını kaybederken, 2’si çocuk 4 kişi ise mayın patlamalarında öldü. Bölgede 9 çocuk, 38 kadın ve 4 erkek olmak üzere 51 kişinin ise kuşkulu bir şekilde ölü olarak bulunduğu kaydedildi.

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Felat Bozarslan

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