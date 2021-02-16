 İHD Başkanı Türkdoğan′a dava ablukası | NRS-Import | DW | 21.02.2022

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İHD Başkanı Türkdoğan'a dava ablukası

İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan, dernek faaliyetleri nedeniyle "örgüt üyeliği" iddiasıyla yargılanmaya başlanıyor. Türkdoğan hakkında açılmış iki ayrı dava daha önümüzdeki günlerde görülecek.

İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan

İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan

İnsan Hakları Derneği (İHD) Başkanı Öztürk Türkdoğan, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla yarın (Salı günü) Ankara'da hakim karşısına çıkıyor. Öztürk, İHD Başkanı olarak yaptığı açıklamalar ve telefon görüşmeleri nedeniyle suçlanıyor. Diğer yandan Öztürk hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ve Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarında da iki dava daha açıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde düzenlediği operasyon sırasında PKK tarafından 13 sivilin öldürülmesine ilişkin 16 Şubat 2021'de TBMM'de yaptığı açıklamada, İHD'yi hedef göstermişti. Bu açıklamadan bir süre sonra İHD Başkanı Türkdoğan, 19 Mart 2021 tarihinde saat 06.30 sıralarında evi basılarak gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Aralık 2021 tarihinde Türkdoğan hakkında iddianame düzenledi.  "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla suçlanan Türkdoğan'ın yargılanmasına Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın saat 09.15'te başlanacak.

TEM'den rapor istendi

Mahkeme, tensip zaptında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne müzekkere yazılarak İnsan Hakları Derneği hakkında açık kaynak araştırması yapılarak halen aktif olup olmadığı, faaliyet alanının ne olduğu ve PKK/KCK ile irtibatlı/iltisaklı olup olmadığı konusunda araştırma yapılmasını istemişti.

İddianamede, Türkdoğan'ın İHD Genel Başkanı olarak İmralı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan'nın cezaevi koşullarına ilişkin açıklamalar ve bu açıklamaların ANF isimli haber sitesinde yayımlanması "suç delili" olarak gösterildi.

2019'da telefonları dinlenmeye başlanmış

Toplam 29 sayfalık iddianamenin 25 sayfasında PKK'nın tarihi ve yapısı anlatıldı. Soruşturmanın 2019'da başlatıldığı belirtilen iddianamede, Öztürk'ün 2021'de gözaltına alındığı anlatıldı. İddianamede, Türkdoğan'ın İHD Başkanı olarak yaptığı 2015-2020 yılları arasında yaptığı ve "Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması" yönündeki açıklamalarına yer verildi.

Telefonları dinlendiği anlaşılan Türkdoğan'ın ArtıTV ve gazeteci Zeynep Kuray ile yaptığı görüşmeler iddianameye girdi. Türkdoğan, infaz yasasına ilişkin Almanya'da yayın yapan Süddeutsche Zeitung'a verdiği demeçle de suçlandı. Türkdoğan, bu görüşmede infaz yasasının gazetecileri, belediye başkanlarını ve siyasi mahpusları kapsamadığını belirterek bunu "ayrımcılık" olarak nitelendirdi. Savcılık ise iddianamede, Türkdoğan'ı "sözde tecrit ve cezaevinde bulunan örgüt mensuplarını sahiplenmek"le suçladı.

İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan, savunmasında örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyerek yaptığı tüm eylemlerinin İnsan Hakları Derneği faaliyetleri kapsamında olduğunu kaydetti.

İddianamede Türkdoğan'ın "PKK/KCK silahlı terör örgütü ile organik bağ kurarak örgüt hiyerarşisine dahil olduğu" ileri sürülerek Türkdoğan hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil bulunduğu savunuldu.

İki ayrı dava daha açıldı

Öte yandan İHD Başkanı Türkdoğan hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 2020 yılında yaptığı "idari, mali ve faaliyet denetimi" sonucunda da iki ayrı dava açıldı.

Bakanlık, İHD'nin "Ermeni soykırımın tanınması" yönündeki açıklamalarının Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesine aykrırı olduğu, yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç teşkil eden ifadelerin yer aldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık, bu nedenle Türkdoğan hakkında iki ayrı dava açtı.

Ankara 24'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesinde İHD'nin internet sitesinde yayınlanan "Adalet ve Hakikat için Ermeni Soykırımı'nın İnkârına Son" başlıklı bildirinin Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu oluşturduğu savunuldu. Aynı konuda İHD'nin 2015 yılında yaptığı açıklamaya ilişkin başlatılan soruşturmada ise Adalet Bakanlığı, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle soruşturma izni vermemişti.

Ankara 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ise Öztürk Türkdoğan hakkında Süleyman Soylu'ya hakaret iddiasında dava açıldı. Bu davanın duruşması 18 Şubat'ta görüldü.

Alican Uludağ

©Deutsche Welle Türkçe

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