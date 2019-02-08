ifo: Almanya'dan ABD'ye otomobil satışları yarıya düşebilir

Alman ekonomik araştırma enstitüsü ifo, Washington yönetiminin Avrupa Birliği'nde üretilen otomobillere yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulaması halinde Almanya'nın ABD'ye yaptığı otomobil ihracatının uzun vadede yarıya düşeceğini açıkladı.

Münih'teki enstitünün dış ticaret uzmanı Gabriel Felbermayr, gümrük vergisi uygulama tehdididinin hayata geçmesi halinde Alman otomobil ihracatının toplamda da yüzde 7,7 oranında gerileyeceğini söyledi.

Bu orandaki düşüş otomobil ihracatından elde edilen gelirin 18 milyar 400 milyon euro azalması anlamına geliyor. Felbermayr diğer sektörlerde ihracatın artırılmasının ve otomobil satışlarının başka ülkelere kaydırılmasının Almanya'nın ihracat gelirlerindeki kaybı 11 milyar 600 milyon euro ile sınırlandırabileceğini belirtti.

Avrupa Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ABD'nin Avrupa malı otomobilleri özel ithalat vergisi kapsamına alma tehdidini yerine getirmeyeceği ümidinde olduğunu söylemişti.

ABD yönetimi otomobil ithalatının ABD'nin ulusal güvenliği açısından tehlike oluşturup oluşturmadığını araştırtıyor. Otomobil ithalatı ulusal güvenlik açısından sakıncalı bulunduğu takdirde ek gümrük vergisi uygulanabilecek. Bu uygulamanın en çok Alman markaları BMW, Audi ve Mercedes'i olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump Ağustos 2018’de Batı Virgina'da bir seçim etkinliği sırasında yaptığı konuşmada “Avrupa Birliği’nden gelen her otomobile yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağız” demişti.

DW, Reuters/AG, EC

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