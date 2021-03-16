 ifo: Alman şirketlerinde iflas endişesi arttı | EKONOMİ | DW | 18.03.2021

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EKONOMİ

ifo: Alman şirketlerinde iflas endişesi arttı

Ekonomik Araştırma Enstitüsü’nün (ifo) yaptığı yeni araştırmaya göre Alman şirketlerinde iflas endişesi arttı.

Deutschland Coronavirus - Flughafen Frankfurt

Münih'te bulunan Ekonomik Araştırma Enstitüsü (ifo) pandeminin ekonomik sonuçları nedeniyle iflas endişesi taşıyan Alman şirketlerin sayısının yüksek olduğunu açıkladı.

Enstitü Şubat ayında yaptığı araştırmanın sonuçlarını Perşembe günü kamuoyuyla paylaştı. Buna göre seyahat ve otelcilik branşlarında faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 80'i, gastronomi alanında faaliyet gösterenlerin ise yüzde 70'i iflas endişesi taşıyor. Perakende satışta iflas endişesi yüzde 34,5 olarak ölçülürken hizmet sektöründe kapanma korkusu taşıyan şirketlerin oranı yüzde 26,3 olarak kaydedildi.

Alman ekonomisinde konjonktür araştırmaları yapan ensitütünün uzmanlarından Klaus Wohlrabe "Özellikle likidite problemi olan şirketler gelecekten endişe ediyor" dedi.

Alman ekonomisi homojen bir görüntü çizmiyor. Genele bakıldığında Şubat ayı itibarı ile her beş şirketten biri (yaklaşık yüzde 18,7) iflas endişesi yaşıyor. Geçen yıl Kasım ayında bu oran yüzde 17,6 olarak kaydedilmişti. Almanya'da ilk koronavirüs kapanma tedbirlerinin sonlandırılması öncesine denk gelen Mayıs 2020'de ise şirketlerin yüzde 21,8'inin iflas endişesi taşıdığı ölçülmüştü. Alınan bu ortalamada pandeminin yarattığı ekonomik krizden hiç etkilenmeyen ya da çok az etkilenen ekonomi dallarında olan şirketler de var. Sanayi, makine sanayi ve inşaat gibi önemli ekonomik branşlarda endişe ortalamaya göre düşük. İflas endişesini en az yaşayan branş ise ilaç branşı. Şirketlerin sadece yüzde 0,9'u iflas endişesi yaşıyor.

dpa / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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