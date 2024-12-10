IFJ: Bu yıl dünyada 104 gazeteci öldürüldü

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, yarısı Gazze'de olmak üzere bu yıl dünyada 104 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı. 520 gazeteci de tutuklu.

Brüksel merkezli Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), bu yıl dünya genelinde yarıya yakını Gazze Şeridi'nde olmak üzere toplam 104 gazetecinin görevi esnasında öldürüldüğünü açıkladı.

Öldürülen medya çalışanlarının 12'si kadın.

Örgütten Salı günü yapılan açıklamada, bu yıl 55 Filistinli medya temsilcisinin Gazze Şeridi'nde devam eden savaşta hayatını kaybettiği belirtildi.

IFJ Başkanı Anthony Bellanger, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde çok sayıda gazetecinin "kasıtlı olarak hedef alındığını" belirterek bu yıl öldürülen gazeteci sayısının geçen yıla kıyasla ise daha az olduğunu kaydetti. IFJ'nin verilerine göre 2023 yılında dünya genelinde 129 medya temsilcisi öldürülmüştü.

Hamas'ın İsral'e saldırdığı 7 Ekim 2023'ten itibaren öldürülen Filistinli gazeteci sayısı ise IFJ tespitine göre 138.

Ukrayna savaşında da bu yıl ve geçen yıl 4'er gazeteci görevi sırasında can verdi. Afrika'da 8, Amerika kıtasında ise 6 gazeteci görev başında öldürüldü. Yaklaşık 100 ülkede şubesi ve 600 bin dolayında üyesi bulunan IFJ, 1994 yılından bu yana savaşlarda görev başında öldürülen gazetecileri aktif bir şekilde kayıt altına alıyor.

Filistinli gazeteci Hamza El Dahdouh için 7 Ocak'ta düzenlenen cenaze töreni. Fotoğraf: IBRAHEEM ABU MUSTAFA/REUTERS

Ortadoğu'dan sonra en tehlikeli bölge Asya

IFJ'nin yaptığı değerlendirmeye göre Asya, Ortadoğu'dan sonra gazeteciler için dünyanın en tehlikeli ikinci bölgesi. Asya'da bu yıl 6'sı Pakistan'da, 5'i Bangladeş'te ve 3'ü Hindistan'da olmak üzere 20 gazeteci öldürüldü.

Gazeteciler Federasyonu cezaevindeki gazetecilere ilişkin verilere de yer verdi. Buna göre dünya genelinde 520 medya temsilcisi cezaevinde. Geçen yıl bu sayı IFJ kayıtlarına göre 420 civarındaydı.

Açıklamada gazetecilere yönelik baskıların özellikle Çin'de çok yüksek olduğuna işaret edildi. Örgütün tespitine göre Çin'de 135 gazeteci demir parmaklıklar arkasında tutuluyor. Çin'in ardından İsrail 59 (Filistinli gazeteciler) ve Myanmar 44 tutuklu gazeteci ile listenin üst sırasında yer alıyor.

Gazeteciler savaş bölgesinden haber geçiyor. Fotoğraf: Mohammed Abed/AFP

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Birleşmiş Milletler tarafından gazetecilerin korunmasına yönelik uluslararası bir sözleşmenin acilen kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) de dünya genelinde öldürülen gazetecilerle ilgili veri açıklıyor. Ancak iki örgütün farklı sayım yöntemleri nedeniyle topladığı rakamlar farklı oluyor. RSF'nin 2023 yılı raporuna göre 45 gazeteci ve iki medya çalışanı öldürüldü. RSF'nin bu yıla ilişkin rakamları ise bu hafta içinde yayınlanacak.

epd/TY,HS

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