IFJ: 2022’de 67 gazeteci öldürüldü

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) bu yıl 67 gazetecinin görevi başında öldürüldüğünü açıkladı. IFJ uluslararası topluma derhal adım atılması çağrısında bulundu ve hapisteki gazeteci sayısının arttığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş, Haiti'deki kaos ve Meksika'da suç örgütlerinin şiddet eylemleri bu yıl görevi başında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının bir yıl önceki yıla göre yüzde 30 artmasına neden oldu.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) tarafından Cuma günü yayımlanan yeni bir rapora göre bu yıl 67 gazeteci ve medya çalışanı görevini yaparken yaşamını yitirdi. Bu rakam gecen yıl 47 olarak tespit edilmişti. Geçen yıldan beri yüzde 43'lük bir artış yaşandı.

Türkiye hapisteki gazeteci sayısında üçüncü sırada

Brüksel merkezli federasyon, çoğunluğu Türkiye, Myanmar ve Çin'de olmak üzere 375 gazetecinin de cezaevinde olduğunu belirtti. Çin'de 84, Myanmar'da 64, Türkiye'de 51 gazetecinin hapiste olduğu kaydedildi. Geçen yıl hapisteki toplam gazeteci sayısı 365 düzeyindeydi.

Görevi başında öldürülen medya çalışanlarının sayısındaki artış nedeniyle örgüt hükümetleri gazetecileri ve özgür basını korumak için somut adımlar atmaya çağırdı.

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger yaptığı yazılı açıklamada "Harekete geçilmemesi özgür enformasyon akışını baskı altına almaya çalışan ve liderlerinden hesap soranları zayıflatmak isteyenleri cesaretlendirecektir" dedi.

En fazla gazeteci Ukrayna savaşında görev yaparken yaşamını yitirirken, 12 gazetecinin öldüğü ülke gazeteci ölümlerinde birinci sırada yer aldı. Ölümler daha çok savaşın ilk haftalarında gerçekleşti, ancak basın çalışanları çatışmalar nedeniyle hala risk altında.

IFJ: Meksika gazeteciler için en tehlikeli ülke

IFJ'ye göre Meksika'da suç örgütlerinin artan şiddet eylemleri ve Haiti'de kamu düzeninin bozulması da gazeteci ölümlerindeki artışta başta gelen nedenler arasında yer alıyor. Örgüt 2022'nin gazeteciler için Meksika'da "en ölümcül" yıllardan biri olduğunu belirtti. Meksika savaş bölgesi olmayıp da en fazla gazetecinin öldürüldüğü en tehlikeli ülke olarak görülüyor.

IFJ Pakistan'daki siyasi kriz esnasında bu yıl 5 gazetecinin öldüğünü kayıt altına alırken, Kolombiya ve Filipinlerde de gazetecileri tehlikeye karşı uyardı.

Ayrıca Al Jazeera muhabiri Şirin Abu Akıle'nin bir Filistin mülteci kampından bildirirken vurulmasını da kınadı. Al Jazeera bu hafta Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Şirin'in ölümünün soruşturulması için resmen başvurdu.

Brüksel merkezli IFJ, dünyada 140'tan fazla ülkedeki sendikalar ve derneklere üye 600 bin medya çalışanını temsil ediyor. Rapor Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Günü arifesinde yayınlandı.

Rtr / SSB, TY