İfade özgürlüğü savunucuları Assange kararından memnun

Julian Assange'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) iadesinin İngiltere'de mahkeme tarafından reddedilmesi insan hakları ve gazetecilik örgütleri ile siyasilerin büyük bir bölümü tarafından memnuniyetle kaşılandı. Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty International) Avrupa Direktörü Nils Muiznieks, mahkemenin iade talebini, Assange'ın "sağlık durumunun kötü olması ve ABD cezaevlerinde kötü muameleye maruz kalma riskinden dolayı" reddettiği için mutlu olduğunu, ancak böyle bir davanın aslında en başından kabul edilmemiş olması gerektiğini dile getirdi.

Nils Muiznieks

Assange hakkındaki iddiaların siyasi saiklerle kaleme alındığını ifade eden Muiznieks, İngiltere'nin ABD'den gelen baskılar üzerine "basın ve fikir özgürlüğünü sanık sandalyesine oturttuğunu" belirtti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Almanya Direktörü Christian Mihr de bir yandan mahkemenin aldığı kararın memnuniyet verici olduğunu bildirirken diğer yandan Yargıç Vanessa Baraitser'in kararla ilgili gerekçesini eleştirdi. Mihr, kararı açıklarken dile getirdiği ifadelerle ilgili olarak "Bu davanın siyasi bir dava olmadığı ve konunun temelde basın özgürlüğünün temel prensipleri etrafında dönmediği görüşüne hiçbir şekilde katılmıyoruz" dedi.

Christian Mihr

ABD'nin iade talebine mahkeme tarafından sadece Assange'ın sağlık durumu kötü olduğu için ret yanıtı verilmiş olmasının, "Assange'ın yaptığı gibi kamu yararına gizli bilgileri ortaya çıkaracak gazetecilerin olası takibatı için açık kapı bırakmak" olarak nitelendiren Mihr, davadan hukuki olarak vazgeçmenin ya da Assange'ı politik bir kararla affetmenin ABD'nin vermesi gereken bir karar olduğunu dile getirdi.

DJV: Derhal serbest bırakılmalı

Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Frank Überall ise mahkemenin verdiği kararın kendilerini rahatlattığını belirterek, "Bu önemli bir başarıdır" dedi. Überall bu başarının "İlk etapta tabii ki Julian Assange'e ve daha sonra, muktedirlerin yayınlanmasından memnuniyet duymayacağı hassas konular üzerinde çalışan tüm gazetecilere" ait olduğunu ifade etti. Julian Assange'ın temyiz duruşmalarına kadar serbest bırakılmasını talep eden Überall, "Bir yandan sağlık durumu endişe verici, diğer yandan İngiltere vatandaşı olan iki çocuğu var. Ailenin koruma altında olması ile ilgili ilke İngiltere'de de geçerli olmalı" dedi.

Frank Überall

Merkezi ABD'de olan Basın Özgürlüğü Vakfı'ndan (FPF) yapılan açıklamada da Wikileaks kurucusu Assange'a karşı görülen davanın, "on yıllardan bu yana basın özgürlüğü adına yaşanan en büyük tehlike olduğu" belirtildi.

ABD'ye ait diplomatik ve askeri gizli bilgileri ifşa ettiği gerekçesiyle Washington tarafından iadesi talep edilen Assange'ın, iadesi durumunda ABD'de 175 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği bildiriliyordu.

Assange, iki kadının hakkında tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine İsveç'in yakalama emriyle, 2010'da İngiltere'de tutuklanmıştı. İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu gerekçesiyle 2012'de Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınan Assange, Ekvador yönetimiyle ilişkilerin bozulması üzerine diplomatik koruma altında olduğu elçilik binasından 2019'da çıkarılmış ve İngiliz polisince tutuklanmıştı.

Avustralya vatandaşı olan 49 yaşındaki Assange'ın bir solunum yolu hastalığından muzdarip olduğu ve bu yüzden bünyesinin olası bir Covid-19 vakasına karşı çok güçsüz olabileceği belirtiliyor.

AP,dpa,AFP,epd / ET,HS

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