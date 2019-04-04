İdlib’te patlama: En az 15 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin İdlib ilinin Cisr eş Suğur ilçesinde meydana gelen patlamada en az 15 sivil hayatını kaybetti. Patlama nedeniyle bölgede çok sayıda binanın çöktüğü, en az 27 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini söyleyen sivil savunma ekiplerinin başındaki Ahmet Yaziji, bir pazar yeri yakınlarında meydana gelen patlamanın nedeninin ise henüz bilinmediğini belirtti.

Cisr eş Suğur sakinleri dün gece boyunca Rus jetlerinin bölgede uçtuğunu ve ilçe yakınlarındaki bazı köyleri vurduğunu kaydetti.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin elinde kalan son bölge olan Hayat Tahrir el Şam örgütünün kontrolündeki İdlib; Rusya, İran ve Türkiye'nin vardığı İdlib mutabakatına karşın birkaç haftadır rejimin ve müttefiki Rusya'nın yoğun hava saldırılarına hedef oluyor. Saldırılardan kaçan çok sayıda bölge sakininin Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere kaçtıkları bildiriliyor.

rtr, dpa / SÖ, GA

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