 İdlib′i terk edenlerin sayısı artıyor | DÜNYA | DW | 22.12.2019

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DÜNYA

İdlib'i terk edenlerin sayısı artıyor

Suriye ordusunun İdlib’e düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle son iki günde en az 25 bin sivilin Türkiye sınırı yakınlarına göç ettiği ileri sürüldü.

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Suriye ordusunun Rusya'nın desteğiyle Suriye'de muhaliflerin son kalesi İdlib'e operasyonları sürüyor. Anadolu Ajansı'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yeriden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj'a dayandırarak verdiği habere göre, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'e saldırıları nedeniyle son iki günde en az 25 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti. Hallaj kasım başından bu yana yaklaşık 205 bin sivilin yerinden edildiğini kaydetti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Esad rejiminin hafta başından beri İdlib'e hava saldırılarını yoğunlaştırdığına dikkat çekerek, İdlib'e yönelik hava saldırılarında dün en az sekiz kişinin öldüğünü, 36 kişinin de yaralandığını açıkladı. Gözlemevi'ne göre Suriye ordusu ile İdlib'deki muhalifler arasında yaşanan çatışmalarda perşembeden bu yana 140 savaşçı öldürüldü. Bunlardan 82'sinin cihatçı ve muhalif, 57'sinin ise Şam ordusu askeri olduğu bildirildi.

İdlib muhaliflerin son kalesi olarak biliniyor. Türkiye ve Rusya'nın arabulucuğu sonucunda 2018 yılında İdlib için ateşkes ilan edilmiş ancak Şam rejimi nisan ayında bölgeye operasyon başlatmıştı.

Rusya ağustos ayında İdlib'de yeniden ateşkes ilan edildiğini açıklamış ancak buna rağmen çatışmalar devam etmişti. İdlib'de nisan ayından bu yana yaklaşık bin sivil yaşamını yitirdi, 400 bin kişi ise yerini terk etmek zorunda kaldı. İdlib'de halihazırda yaklaşık üç milyon kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

AFP, rtr / HT, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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