İdlib'den kaçan sivillerin sayısı artıyor

Hatay kenti yakınındaki İdlib'de Rusya'nın hava desteğiyle Suriye ordusunun düzenlediği operasyonlar şiddetlenirken bölgeden kaçan sivillerin sayısının arttığı bildirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Hatay'ın güneydoğusundaki İdlib ve komşu Hama vilayetlerinde Suriye ordusuna bağlı helikopterlerin milislerin kontrolündeki bölgelere Cuma günü en az 68 varil bombası attığını duyurdu. Gözlemevi verilerine göre dört gündür süren operasyonlarda 26'sı sivil, 38 kişi hayatını kaybetti.

Cuma namazı iptal edildi

Gönüllülerden oluşan sivil savunma kuruluşu Beyaz Baretlilerin yöneticilerinden Ahmed Şeyho, Alman Basın Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada sivillerin saldırılar nedeniyle evlerinden kaçmak zorunda kaldıklarını, bazılarının topluca zeytin ağaçlarının altına sığındığını belirterek, "Bazı bölgeler hayalet kasabaya döndü" diye konuştu. Ağır saldırılar nedeniyle İdlib'de Cuma namazının da iptal edildiği bildiriliyor.

BM'den açıklama

İdlib'de çatışmaların şiddetlenmesi BM'yi de alarma geçirdi. BM'den yapılan açıklamada İdlib ve Hama arasında kalan bölgede 3 milyon insanın yaşadığına dikkat çekilerek şiddetteki tırmanışın bölge içinde kitlesel göçe neden olduğu kaydedildi. Hama'nın kuzeyi ve İdlib'in güneyinden kaçanların sayısında büyük artış kaydedildiğini bildiren BM sözcüsü Stephane Dujarric, bazı köylerin tamamen boşaldığını, eylül ayından bu yana bölgeden kaçanların sayısının 323 bin olarak tahmin edildiğini belirtti.

Rus-Türk mutabakatı tehlikede

Rusya destekli rejim operasyonları, geçen yıl eylül ayında Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakatla bölgede ilan edilen çatışmasızlık sürecini de tehlikeye soktu. İdlib'den topraklarına göçmen akınını engellemek isteyen Türkiye, mutabakat yoluyla Esad rejiminin bölgeye operasyon düzenlemesinin önüne geçmişti. İdlib vilayetinde çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasını ve bu bölgelerin militan gruplar ile ağır silahlardan arındırılmasını öngören mutabakat büyük ölçüde hayata geçirilememiş, Türkiye taahhütlerinin büyük bölümünü yerine getirememişti.

Terör örgütü kabul edilen Heyet Tahrir Şam'ın bölgede Türkiye destekli militanlara karşı çatışmalarda zafer kazanarak kontrol alanını genişletmesi, Rusya'nın Türkiye üzerindeki baskısının artmasına neden olmuştu.

DW,dpa,AP/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe