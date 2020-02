İdlib'deki saldırının ardından yaşanan gelişmeler

28 Şubat Cuma günü yaşanan İdlib'le ilgili gelişmeler:

TSİ 23:30 - HDP'den İdlib'le ilgili ortak kınama açıklaması

HDP, TBMM'deki ortak kınamaya neden katılmadığına ilişkin bir açıklama yaptı. HDP grup başkanvekilleri Fatma Kurtalan ve Saruhan Oluç tarafından yapılan açıklamada, "Suriye’deki yanlış politikaların sahibi olan iktidar ittifakı ile hiçbir şey olmamış gibi İdlib felaketini birlikte kınamayı doğru bulmuyoruz" denildi. HDP, İdlib'de hayatını kaybeden gençlerin ailelerine başsağlığı dileyerek meclisin tüm taleplere rağmen olağanüstü toplanmadığına da işaret etti.

TSİ 23:15 - İdlib'de bir Türk askeri daha hayatını kaybetti

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İdlib bölgesindeki Türk askerlerine Şam rejimine bağlı güçler tarafından Cuma akşamı düzenlenen saldırıda bir askerin hayatını kaybettiği, iki askerin de yaralandığı duyuruldu. Twitter üzerinden açıklama yapan Bakanlık, rejim hedeflerinin vurulmaya devam ettiğini de vurguladı.

TSİ 22:30 - Dört partiden ortak tepki, AB Komisyonu Başkanı ile görüşme

TBMM'de AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bir açıklamayla İdlib'de 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı. Bu arada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Erdoğan'ın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede, Suriye'de rejimin İdlib'de düzenlediği saldırıların ve insani krizin ele alındığı belirtildi. Erdoğan'ın da Suriye krizinde uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söylediği vurgulandı.

TSİ 22:25 - Guterres: Tırmanışın kenarından geri adım atın

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’de 33 Türk askerinin öldürülmesiyle tırmanan şiddeti, yaklaşık dokuz yıldır süren savaşın "en endişe verici anlarından" biri olarak nitelendirdi ve muhalefetin son kalesi olan İdlib’de "durum tamamıyla kontrol dışına çıkmadan" derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu. BM Güvenlik Konseyi'nin İdlib'deki son gelişmeleri görüşmek üzere yapacağı acil oturum öncesi basına konuşan Guterres, "Derhal harekete geçilmezse, gerginliğin tırmanma riski her an artıyor ve her zaman olduğu gibi en büyük bedeli siviller ödüyor" dedi. Sivillerin korunması yönündeki çağrısını yineleyen BM Genel Sekreteri, ilgili kişilere "basit bir mesajı" olduğunu söyledi: "Gerginliğin tırmanmasında geri adım atın."

TSİ 21:55 - Gözlemevi: 31 Suriyeli asker öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), 31 Suriyeli askeri öldürdüğü bildirildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verdiği bilgiye göre, TSK’nın insansız hava araçları ve topçu saldırıları İdlib’in güney ve doğu bölgelerindeki Suriye ordusu mevzilerini hedef aldı. Gözlemevi, bu saldırılarda en az 27 rejim askerinin öldüğünü, dört askerin de komşu Halep eyaletindeki mevzilere yönelik topçu ateşiyle öldürüldüğünü bildirdi.

TSİ 20:30 - Erdoğan, Merkel ve Trump'la görüştü

Ankara'da Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İdlib'le ilgili olarak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri belirtildi. Açıklamada, Erdoğan ve Trump'ın İdlib'de yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi. Erdoğan'ın "İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi konusunda kararlılığını" da ilettiği aktarıldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise "İki lider, Suriye rejimi, Rusya ve İran rejiminin, daha fazla masum sivil öldürülmeden ve yerinden edilmeden saldırılarını durdurmaları konusunda hemfikir” ifadesine yer verildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de, İdlib'de Türk askerlerine düzenlenen "hunharca" saldırıyı kınadığını açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyuran Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in Suriye rejimi ve destekçilerin operasyonlarına son vermeleri çağrısında bulunduğunu da belirtti. Merkel ve Erdoğan'ın İdlib'deki güncel gelişmeleri ve bölgeyi terk etmek zorunda kalanların içindeki insani durumu ele aldıkları kaydedildi.

TSİ 19:35 - Kremlin: Putin ve Erdoğan görüşecek

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Mart ya da 6 Mart'ta Moskova'da görüşeceklerini açıkladı. Putin ve Erdoğan, İdlib'te 33 Türk askerinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Kremlin'den yapılan açıklamada görüşmeyle ilgili olarak "Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde iki liderin İdlib'deki gerilimin azaltılması ve Suriye'nin kuzeyinde durumun normale dönmesi için ek önlemler alınması gerekliliği konusunda mutabık kaldığı" belirtilmişti.

TSİ 19:15 - Türkiye'den Rusya'ya ateşkes çağrısı

Anadolu Ajansı, "Türk heyetinin Ankara'da görüştüğü Rus heyetine derhal sürdürülebilir ateşkes, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gerektiğini ilettiğini" duyurdu. Rusya'da gelen heyet Ankara'da Çarşamba gününden beri İdlib'le ilgili temaslarda bulunuyor.

TSİ 18:50 - BM Güvenlik Konseyi acil toplanıyor

BM Güvenlik Konseyi'nin 33 Türk askerinin hayatını kaybetmesinin ardından tansiyonun yükseldiği İdlib'de gelişmeleri görüşmek üzere toplanacağı açıklandı. Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'nin de aralarında olduğu bir grup ülkenin girişimiyle düzenlenecek olan olağanüstü oturuma Türkiye ve Suriye'nin temsilcilerinin de katılması bekleniyor. Türkiye, Türk askerlerinin hedef olmasının ardından NATO ve uluslararası toplumdan yardım talebinde bulunmuştu.

TSİ 18:40 - İngiltere ve Fransa'dan Türkiye'ye İdlib desteği

İngiltere, İdlib'de 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak Şam rejimini ve Rusya'yı kınadı. Saldırıyı "pervasız ve vahşice" olarak nitelendiren İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "bu saldırının Rusya ve Şam rejiminin İdlib'de yürüttüğü operasyonların pervasız ve vahşice bir karakter taşıdığının bir kanıtı olduğunu" söyledi. Raab, Londra'nın Suriye rejimine yönelik sert yaptırımlar uygulanması için bastıracağını da sözlerine ekledi. Fransa'dan da Türkiye'ye dayanışma mesajı geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Şam rejimi ve destekçisi Rusya'nın insan hakları hukukunu bir kez daha ihlal etmesini kınadığını" belirtti. Le Drian, Rusya'nın Türkiye ile İdlib'de tansiyonu düşürmek için Türkiye ile görüşmesi ve Suriye'de dokuz yıldır devam eden çatışmaların son bulması için de siyasi bir sürecin mümkün kılınması gerektiğini vurguladı.

TSİ 18:10 - Rus ve ABD'li askeri yetkililer görüştü

Rus haber ajansı Interfax'ın Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre Rusya ve ABD'nin askeri yetkilileri, İdlib vilayetinde tırmanan gerginliği görüştü. Haberde görüşmenin içeriği ile ilgili ayrıntı verilmedi.

TSİ 17:00 - Putin'le yüz yüze görüşme

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in İdlib kriziyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde iki liderin yüz yüze görüşmeyi kararlaştırdıklarını söyledi. Kremlin de görüşmesiyle ilgili olarak "Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde iki liderin İdlib'deki gerlimin azaltılması ve Suriye'nin kuzeyinde durumun normale dönmesi için ek önlemler alınması gerekliliği konusunda mutabık kaldığı" açıklamasını yapmıştı.

TSİ 16:15 - AB'den "şiddeti sonlandırın" çağrısı

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Suriye'deki taraflara şiddeti sonlandırma çağrısı yaptı. Çatışmaların yaşandığı bölgelerde "korkunç insani bir acının" yaşandığına işaret eden Stano, yaşanan gerginliğin tehlikeli olduğunu ve askeri çatışmaların ivedilikle bitirilmesi gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de İdlib'de 33 Türk askerinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından yaptığı açıklamada, bölgede süregelen gerilimin derhal durdurulması gerektiğini vurgulamıştı.

Günün İdlib kriziyle ilgili diğer gelişmeleri

