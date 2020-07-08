İdlib’de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı

DSÖ: Durum çok çok çok daha kötüleşebilir

Dünya Sağlık Örgütü, temel önlemlerin uygulanmaması durumunda koronavirüs salgınının çok daha kötüye gideceği uyarısında bulunarak "Yanlış yolda çok fazla ülke var" açıklaması yaptı.