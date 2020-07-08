 İdlib’de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı | DÜNYA | DW | 14.07.2020

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DÜNYA

İdlib’de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı

İdlib’de Türk ve Rus birliklerinin ortak devriyesi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Türk askerleri arasında yaralılar olduğu bildiriliyor.

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin İdlib bölgesindeki Ariha kenti yakınlarında yol kenarına yerleştirilen bombanın Türkiye ile Rusya'nın birlikte gerçekleştirdiği ortak devriye sırasında patlatıldığı ifade edildi.

Rus haber ajansı RIA, yerel saatle 08:50’de araçların M4 otoyolundan geçişi sırasında patlatılan bomba nedeniyle üç Rus askerinin yaralandığını; Türk askerleri arasında da yaralılar bulunduğunu bildirdi. Yaralanan Türk askerlerinin sayısı hakkında bilgi verilmedi.

Açıklamada devriye görevine derhal ara verilerek, tüm yaralıların hızla tahliye edildiği, hafif yaralanan Rus askerlerin Hmeymim Askeri Üssü’ne sevk edilerek, burada gerekli tıbbi yardımı aldığı belirtildi. Açıklamada askerlerin hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedildi.

Patlamada Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir zırhlı aracın da zarar gördüğü belirtildi.

İlk devriye Mart’ta düzenlenmişti

Geçen Şubat ayı sonunda Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’de düzenlenen hava saldırısında 33 Türk askerinin hayatını kaybetmesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçler arasında gerginlik tırmanmıştı.

Bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Moskova'da bir araya gelmiş ve aynı gece yarısı İdlib'de ateşkesin yürürlüğe girmesi konusunda uzlaşma sağlamıştı.

Türkiye ve Rusya birliklerinin ilk ortak devriye turu 15 Mart tarihinde yapılmıştı.

DW, Reuters, AP, dpa / SÖ, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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