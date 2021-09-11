İdlib'de Türk askerlerine saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Türkiye sınırında İdlib vilayetinde devriye gezen Türk askerlerine yönelik bir saldırı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlık, saldırıda iki askerin hayatını kaybettiğini, üç askerin de yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir" denildi.

Ebu Bekir Sıddık'ın Yardımcıları Seriyyesi üstlendi

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıyı Ebu Bekir Sıddık'ın Yardımcıları Seriyyesi adlı grubun üstlendiğini duyurdu. Bu grup daha önce de Türk askerlerine yönelik saldırıları üstlenmişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırının yol kenarına yerleştirilen patlayıcı düzenekle gerçekleştirildiğini ve yaralı askerlerin helikopterle Türkiye'ye götürüldüğünü belirtti. Bölgedeki AFP muhabiri, saldırının İdlib kentiyle Binniş ilçesi arasındaki yolda düzenlendiğini aktardı.

Saldırının ardından Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bölgedeki komutanlarla görüşmek için Suriye sınırına gittiği bildirildi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, 10 yıldır devam eden bir iç savaşa sahne olan ülkede muhaliflerin son kalesi konumunda. Bölgede Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda ateşkesin sağlandığı Mart 2020'den beri çatışmalar çok büyük oranda azaldı. Ancak bazı gruplar, Şam ile varılan ateşkes anlaşmasını tanımayı reddediyor.

DW,AFP,AP/CÖ,JD

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