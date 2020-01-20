 İdlib′de Suriye askerine saldırı iddiası | DÜNYA | DW | 23.01.2020

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DÜNYA

İdlib'de Suriye askerine saldırı iddiası

Suriye medyası ve Rusya kağıt üzerinde ateşkesin geçerli olduğu İdlib'de ordu birliklerine büyük bir saldırı düzenlendiğini iddia etti. Silahlı gruplara ait koalisyondan yapılan açıklamada ise iddialar yalanlandı.

Suriye ve Rusya'nın bölgedeki hava operasyonlarına ara vermediği belirtiliyor.

Suriye ve Rusya'nın bölgedeki hava operasyonlarına ara vermediği belirtiliyor.

Suriye'nin İdlib bölgesinde hükümet güçlerine yönelik büyük bir saldırı düzenlendiği bildirildi. Suriye'nin haber ajansından verilen bilgiye göre Perşembe sabah düzenlenen saldırıda bomba yüklü araçlar ve ağır silahlar kullanıldı. Can kaybı konusunda resmi haber ajansından bir bilgi paylaşılmazken Rusya Savunma Bakanlığı saldırıda 40'a yakın Suriye askerinin öldüğünü açıkladı.

Suriye'de silahlı grupların kontrolündeki son bölge olan İdlib'i, geçtiğimiz haftalarda Suriye ve Rusya güçlerinin bombardımanın yoğunlaşması üzerine yüzbinlece kişi terk etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, silahlı grupların Çarşamba günü başlattıkları harekat sonucunda iki yerleşim yerini ele geçirdiğini ve Suriye birliklerini güneydoğuya doğru geri çekilmeye zorladığını bildirdi. Rusya, saldırıda aralarında Tahrir el Şam ile Türkistan İslam Partisi'nin de olduğu farklı grupların rol aldığını bildirdi. Moskova yönetimi ayrıca saldırıda zırhlı araç ve tankların kullanıldığını savundu.

Silahlı gruplar saldırı haberlerini reddetti

Ulusal Kurtuluş Cephesi adı verilen silahlı muhalif grupların toplandığı koalisyonun sözcüsü Naci el Mustafa ise Çarşamba ya da Perşembe gününde böyle bir saldırının olmadığını savundu. Mustafa, sadece hafta başında ordunun hava operasyonlarına karşılık olarak bazı saldırılar düzenlediğini belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de İdlib'deki silahlı grupların herhangi bir saldırıda bulunmadığını bildirirken, Çarşamba gününden bu yana Rusya ve Suriye uçaklarının bölgeye yönelik 400 civarında saldırısı olduğunu açıkladı.

Hava saldırıları yüzünden binlerce kişi Türkiye sınırındaki kamplara doğru göç etti.

Hava saldırıları yüzünden binlerce kişi Türkiye sınırındaki kamplara doğru göç etti.

İdlib'de ateşkes

İdlib'de rejimin ve Rusya'nın Aralık ayında başlattığı kapsamlı operasyonların insani krize ve göç dalgasına dönüşmesinin ardından Türkiye'nin Moskova ile görüşmesiyle ateşkes sağlanmıştı. Ancak 12 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesten kısa süre sonra Rus uçaklarının ve Suriye ordusunun operasyonlara devam ettiği yönünde haberler yer aldı.

Türkiye, Rusya ve İran arasında 2018'de yapılan mutabakatla İdlib'de sivillerin zarar görmemesi ve ılımlı muhalif gruplarla radikal silahlı grupların ayrıştırılması için silahlardan arındırılmış tampon bölgeler oluşturulmuş ve bu bölgelere gözlem noktaları kurulmuştu. Bu gözlem noktalarının bazılarında Türk ordusu görev yapıyor. Anlaşma gereğince Rusya, silahlı grupların ateşkese uymasını Türkiye'nin sağlaması gerektiğini savunuyor.

rtr/GY,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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