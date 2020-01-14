 İdlib′de Rus bombardımanı iddiası | DÜNYA | DW | 15.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

İdlib'de Rus bombardımanı iddiası

İdlib'deki görgü tanıkları, Rus jetlerinin bölgeyi vurduğunu iddia etti. Saldırılar, Türkiye ile varılan ateşkes anlaşmasının ilk ihlali olarak değerlendiriliyor.

Fotoğraf: Arşiv

Fotoğraf: Arşiv

Suriye'nin İdlib vilayetindeki görgü tanıkları ve muhalif kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre, bombardımanlarına iki gün ara veren Rus savaş uçakları bölgeyi yeniden vurmaya başladı.

Haberde, Rus jetlerinin, Han el Subl ve Maasaran kasabaları dâhil, İdlib'in güneyindeki bölgeyi hedef aldığı öne sürüldü.

Muhaliflerin kontrolündeki vilayetteki aktivistlerden Muhammed Raşit, Reuters'a yaptığı açıklamada, "insanların her gün yaşanan bombardımanlar sonrası iki günlüğüne rahat bir nefes aldığını, ancak Rus hava saldırılarının görece sakin olan ortamı yeniden mahvettiğini" söyledi.

Rusya ve rejim güçlerinin İdlib'i muhaliflerin elinden almak için son haftalarda yoğunlaştırdığı saldırılar nedeniyle yüz binlerce insan bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Ancak Rusya ve rejim güçleri, Türkiye ile varılan anlaşma kapsamında, İdlib'e yönelik askeri operasyonlarını geçen Pazar günü durdurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, şu an İdlib'den kaçan en az 300 bin sivil olduğunu ve bölgedeki insani durumun daha da acil bir hâl aldığını belirtiyor. Daha önce de yarım milyondan fazla insan, İdlib'deki çatışmalardan kaçarak Türkiye sınırı yakınlarındaki kamplara sığınmıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Şam rejimini ateşkese uyması konusunda uyarmıştı. Erdoğan, "Gerekirse rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte kararlıyız" ifadesini kullanmıştı.

DW,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan'dan Libya ve İdlib uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes anlaşmasını imzalamayan komutan Hafter'i Libya'da saldırılarını sürdürmesi durumunda "hak ettiği dersi vermekle" tehdit etti. Erdoğan Suriye'yi de İdlib'de ateşkese uyması için uyardı. (14.01.2020)  

İdlibli sivillerin acısı

Suriye'de silahlı muhaliflerin son kalesi olan İdlib, Suriye ordusu ile Rusya'nın yoğun bombardımanı altında bulunuyor. On binlerce kişi Türkiye'ye doğru kaçış yolunda. İnsani felaket tehlikesi çok büyük. (25.12.2019)  

BM: 300 bin Suriyeli İdlib'i terk etti

BM, Suriye ordusunun saldırıları nedeniyle 300 bin kişinin İdlib'i terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Türkiye sınırına doğru ilerleyen İdliblilerin beslenme ve barınak sorunları olduğu belirtildi. (07.01.2020)  

Trump: Türkiye İdlib'de kıyımı durdurmak için çalışıyor

Esad'a bağlı güçlerin İdlib'e yönelik saldırıları yoğunlaştırması üzerine ABD Başkanı Trump, bölgede çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu. Trump, Türkiye'nin İdlib'de kıyımı durdurmak için çalıştığını belirtti. (26.12.2019)  

Benzer içerik

Erdogan bei AKP-Sitzung

Erdoğan'dan Libya ve İdlib uyarısı 14.01.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes anlaşmasını imzalamayan komutan Hafter'i Libya'da saldırılarını sürdürmesi durumunda "hak ettiği dersi vermekle" tehdit etti. Erdoğan Suriye'yi de İdlib'de ateşkese uyması için uyardı.

Syrien Konflikt l Zahlreiche Tote nach Kämpfen in Idlib

Rusya: İdlib'de ateşkes sağlandı 09.01.2020

Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşma kapsamında, Suriye'nin İdlib vilayetinde ateşkes ilan edildiği bildirildi.

Hakan Fidan Direktor türkischer Nachrichtendienst

Hakan Fidan Rusya'da Suriye istihbarat şefiyle görüştü 14.01.2020

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Suriyeli mevkidaşı Moskova'da görüştü. Bir Türk yetkili, görüşmede "Fırat'ın doğusunda YPG'ye karşı birlikte mücadele olasılığının" ele alındığını söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Pakistan'ın Keşmir eyaletinde çığ altında kalan bir ev

Olumsuz hava koşulları can aldı

Afganistan, Pakistan ve İran’ın doğusunda etkili olan yoğun kar yağışı ve su taşkınları en az 130 kişinin ölümüne yol açtı. Yetkililer on binlerce kişinin de evsiz kaldığını bildiriyor.  

FOTO-GALERİ

default

İran’ın tarihî kültürel zenginlikleri

Başkan Trump’ın vurma tehdidinde bulunduğu İran'ın tarihî zenginlikleri neler ve bugün bunlar nerede bulunuyor?  