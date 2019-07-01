İdlib’de rejim güçlerinden hava saldırısı: 15 ölü

Suriye’nin İdlib bölgesine düzenlenen saldırılarda en az 15 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Şam’ın müttefiki Rusya'nın hava kuvvetleri tarafından Han Şeykun’daki sığınmacı kampına düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler arasında altı çocuğun da bulunduğunu bildirdi. Saldırıya uğrayan gayriresmi kampta Hama’daki yoğun çatışmalar nedeniyle yerinden edilen Suriyeli sığınmacıların kaldığı belirtildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, söz konusu saldırıdan birkaç saat sonra İdlib’in doğusundaki Kefraya'nın da menşei belirlenemeyen bir savaş uçağının hava saldırısına hedef olduğunu kaydetti. Saldırıda bir erkek ile hamile eşinin hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Hama’nın kuzeyinde gerçekleştirilen bir diğer saldırıda da biri çocuk üç sivilin öldüğü kaydedildi.

Rusya'nın desteği ile Suriye rejimine bağlı güçlerin başlattığı operasyon Nisan ayından bu yana yoğun bir şekilde devam ediyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verilerine göre Şam ve müttefiki Rusya’nın bölgede düzenlediği saldırılarda 590’dan fazla sivil hayatını kaybederken, 45 kişi de muhaliflerin kurşunlarına hedef oldu.

Türkiye sınırına yakın İdlib vilayeti radikal İslamcı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü çevresinde toplanan silahlı muhaliflerin kontrolü altındaki son bölge. Ankara ve Moskova, Eylül 2018'de Soçi mutabakatı ile İdlib'de sivillerin korunmasını amaçlayan gerginliği azaltma bölgelerinin kurulması konusunda anlaşmış, ancak mutabakat tam anlamıyla hayata geçirilememişti.

DW,AFP/SÖ,AÜ

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