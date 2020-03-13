 İdlib′de ilk ortak devriye turu kısa kesildi | DÜNYA | DW | 15.03.2020

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DÜNYA

İdlib'de ilk ortak devriye turu kısa kesildi

Moskova, Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart'ta imzaladığı İdlib ateşkesi kapsamında, İdlib yakınındaki M4 karayolunda başlanan devriyenin ilk turunun "provokasyon" nedeniyle kısa kesildiğini açıkladı.

İdlib'de Rus birlikleri ile ortak devriyeye çıkan Türk ordusuna ait araçların yolu kesildi

İdlib'de Rus birlikleri ile ortak devriyeye çıkan Türk ordusuna ait araçların yolu kesildi

Türkiye ile Rusya pazar günü İdlib yakınındaki M4 karayolunda ortak devriye faaliyetine başladı. Suriye’nin kuzeyindeki İdlib ve çevresi isyancıların bulunduğu son büyük bölge olarak kabul ediliyor. El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ise isyancı örgütler arasında en güçlü gruplardan biri konumunda. Ancak bu grup dışında bölgede başka silahlı gruplar da var.

Bölge halkı ortak devriye faaliyetine katılan M60T model Türk tankının üzerine çıkarak protesto eyleminde bulundu

Bölge halkı ortak devriye faaliyetine katılan M60T model Türk tankının üzerine çıkarak protesto eyleminde bulundu

Suriye’de hükümet güçleri geçen yıl Rus hava kuvvetlerinin ve İran bağlantılı Şii milislerin desteğiyle İdlib’e yönelik operasyon başlatmış ve geçen haftalarda birçok önemli noktanın kontrolünü ele geçirmişti.  

5 Mart’ta ateşkes uzlaşması

İdlib’de çok sayıda Türk askerinin saldırılarda hayatını kaybetmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusu arasında gerginliğin tırmanması üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 5 Mart'ta Moskova'da bir araya gelmişti. İki lider söz konusu buluşmada, İdlib'de ateşkesin yürürlüğe girmesi konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Türkiye ile Rusya arasındaki uzlaşma ateşkes ve ortak devriye uygulamasının yanı sıra M4 karayolu boyunca isyancıların bulunduğu bölgenin içinden geçen bir güvenlik koridoru oluşturulmasını da içeriyor.

Suriye İç Savaşı'nda 10'uncu yıla giriliyor

Bu arada Pazar günü Suriye İç Savaşı’nda dokuz yıl geride kaldı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın koltuğunu bırakması talebi ile ilk gösteri 15 Mart 2011’de başkent Şam’da yapılmış, sonraki süreçte ülke çapında yapılan eylemlerde, Suriye yönetiminin göstericilere şiddetle karşılık vermesi ile iç savaşın zemini oluşmuştu.

Bölgedeki durum

Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle çoğu kadın ve çocuk yaklaşık bir milyon kişinin yaşadığı yeri tek etmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Yardım kuruluşları burada bir insani felaket yaşandığı uyarısında bulunarak, yeterli gıda, barınak, ısınma ve sağlık hizmeti olmadığına dikkat çekiyor.

World Vision adlı yardım kuruluşundan Marianna von Zahn cumartesi günü Deutschlandfunk’a radyosuna verdiği demeçte, hava saldırılarının azaldığını ancak vatandaşların ateşkesin devam edeceğine güvenemedikleri için yaşadıkları yerlere geri dönmeye korktuklarını kaydetti.

Röttgen: Türkiye ile işbirliği devam etmeli

Öte yandan Alman Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, Suriye’deki durumla ilgili olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iş birliğinin devam etmesi gerektiğini belirtti. Röttgen Welt am Sonntag gazetesi için 'konuk yazar' sıfatıyla kaleme aldığı yazısında, "Ya bu konuda Türkiye ile birlikte çalışırız ya da insanlar sonunda çaresizlik içinde bize gelir" diye konuştu.

dpa/BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe 

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