 İdlib′de iki Türk askeri hayatını kaybetti | TÜRKİYE | DW | 19.03.2020

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TÜRKİYE

İdlib'de iki Türk askeri hayatını kaybetti

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İdlib'de iki Türk askerinin hayatını kaybettiğini açıklandı. Askerlerin ölümü Türkiye ile Rusya arasındaki ateşkes anlaşması sonrası bir ilk olma özelliği taşıyor.

Syrien Russland und Türkei beginnen Patrouillen in Idlib | Protest (AFP/Kadour)

Suriye’nin İdlib vilayetinde iki Türk askerinin hayatını kaybettiği açıklandı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Muhanbal kasabasında düzenlenen saldırı sonucunda Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ünal Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Muhanbal kasabasında gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehadete ulaşan hemşehrimiz Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

İdlib’de diğer bir Türk askerinin hayatını kaybettiğini ise Sivas Valiliği duyurdu. Valiliğin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada hayatını kaybeden askerin Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir olduğu belirtildi.

Sivas Valiliği'nden yeapılan açıklamada da "Suriye'nin İdlip bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit olmuştur. Kahraman Mehmetciğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin Başı Sağolsun" denildi.

Saldırının ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. İki Türk askerinin ölümü Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart tarihinde imzalanan İdlib’de ateşkes anlaşması sonrası bir ilk olma özelliği taşıyor.

DW / EC, HS

Deutsche Welle Türkçe

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