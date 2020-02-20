İdlib'de iki Türk askeri hayatını kaybetti

İdlib’de yol ayrımı: Operasyon mu, diplomasi mi?

Erdoğan’ın operasyon sinyali verdiği İdlib’de Türkiye’ye baskı artıyor. Ankara-Moskova müzakerelerine İran da dahil oldu. Uzmanlar ise olası bir operasyonun yeni bir bölgesel savaşı tetikleyeceği uyarısı yapıyor.