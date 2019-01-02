 İdlib′de HTŞ′ye bombalı saldırı | DÜNYA | DW | 18.01.2019

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DÜNYA

İdlib'de HTŞ'ye bombalı saldırı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünü hedef alan bir bombalı saldırı düzenlendiği, patlamada en az 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Fotoğraf: Arşiv

Fotoğraf: Arşiv

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de, bölgede kontrolü elinde bulunduran Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütüne yönelik bir bombalı saldırı düzenlendi. Saldırının HTŞ'ye ait bir mühimmat deposuna düzenlendiğini bildiren Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlamada 11 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Gözlemevi direktörü Rami Abdulrahman, ölenlerin yedisinin El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam örgütünün mensubu olduğunu ifade etti.

Güvenlik endişesiyle isminin açıklanmaması kaydıyla Alman Haber Ajansı'na (dpa) konuşan bir kaynak, patlamanın HTŞ'nin İdlib'deki merkez binasının yakınında meydana geldiğini bildirdi. Aynı kaynak, saldırının bomba yüklü araçla düzenlendiğini söyledi.

İdlib'deki son durum

Heyet Tahrir Şam, geçtiğimiz haftalarda Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu çatısı altındaki muhaliflerle gerçekleştirdiği çatışmaların ardından İdlib vilayetinde büyük oranda kontrolü ele geçirmişti.

Başkenti İdlib'le aynı adı taşıyan vilayet, Suriye'de silahlı muhaliflerin son kalesi konumunda.

DW,AP,dpa/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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