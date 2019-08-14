İdlib’de hava saldırısı: En az 15 sivil öldü

İdlib’de Cuma günü düzenlenen hava saldırılarında en az 15 sivil yaşamını yitirdi. İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılardan Rusya’yı sorumlu tuttu.
Bölgede son üç buçuk ayda 500’den fazla sivilin çoğunun hava saldırılarında hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde bir mülteci kampına düzenlenen hava saldırısında dördü çocuk, en az 15 sivil yaşamını yitirdi.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib’in güneyindeki Has kasabası yakınındaki bir mülteci kampının Cuma günü vurulduğunu ve bu saldırıda ikisi çocuk 13 sivilin öldüğünü açıkladı. Gözlemevi’nin verdiği bilgilere göre, iki çocuk da İdlib'i hedef alan diğer saldırılarda hayatını kaybetti. Gözlemevi, saldırıdan Rus ordusunu sorumlu tuttu.
Beşar Esad rejiminin müttefiki olan Rusya, Şam rejmine bağlı güçlerin İdlib vilayetine yönelik operasyonuna destek veriyor. Esad rejimine bağlı güçler, El Kaide'nin uzantısı olarak görülen Hayat Tahrir el-Şam'ın kontrolündeki İdlib'in ele geçirilmesi için nisan ayında başlattığı operasyonlarını sürdürüyor.
Birleşmiş Milletler (BM) bölgedeki çatışmalar nedeniyle son üç buçuk ayda 500’den fazla sivilin hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor. BM, yaşamını yitirenlerin çoğunun Esad rejimine bağlı güçler ve müttefiki Rusya’nın düzenlediği hava saldırılarında öldüğünü belirtiyor. Bölgede yaklaşık 3 milyon sivil yaşıyor. Bunun yanı sıra Esad rejimine karşı savaşan on binlerce militanın da bölgede bulunduğu belirtiliyor.
AFP,dpa,epd/JD,SÖ
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