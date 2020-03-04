 İdlib′de bir Türk askeri daha hayatını kaybetti | TÜRKİYE | DW | 04.03.2020

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TÜRKİYE

İdlib'de bir Türk askeri daha hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de rejim güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Türk askerinin hayatını kaybettiğini, 9 askerin de yaralandığını açıkladı.

Temsili fotoğraf

Temsili fotoğraf

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız" denildi.

Açıklamada, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Hayatını kaybeden askerin uzman çavuş Kadir Tuncer olduğu açıklandı. Tuncer'in naaşı memleketi Trabzon'da toprağa verilecek.

27 Şubat'ta İdlib'de TSK'ya yönelik düzenlenen hava saldırısında 33 asker hayatını kaybetmişti.

DW,DHA/TY

© Deutsche Welle Türkçe

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