İdlib'de 5 askeri ve 3 sivil personel hayatını kaybetti

Suriye ordusunun, muhaliflerin son kalesi olan İdlib vilayetindeki operasyonu devam ederken Türkiye tarafından Suriye'nin İdlib bölgesine gönderilen takviye unsurlara Suriye hükümet güçleri tarafından topçu ateşi açılması sonucu beş asker ve üç sivil personelin hayatını kaybettiği, yedi askerin de yaralandığı açıklandı.

Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün yapılan söz konusu saldırıya karşılık verildiği belirtildi. Türkiye'nin İdlib'de 12 tane gözlem noktası bulunuyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir" denildi. Bakanlık daha sonra yaptığı açıklamada ölü sayısının altıya yükseldiğini duyurdu.

Erdoğan: 30 ila 35 Suriyeli etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Ukrayna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında bu konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye bu saldırının cevabını vermiş durumda, vermeye devam ediyor" diyerek, "ilk belirlemelere göre "karşı taraftan 30 ila 35 Suriyeli etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan F-16'lar da dahil olmak üzere fırtına öbüsleri ve toplarla arazide MİT'in belirlediği noktaların atış altında tutulduğunu ve bu sabah 46 rejim hedefine 122 fırtına ve 100 havan mühimmatıyla atış yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temini için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız" şeklinde konuştu.

Rus tarafı ile temaslar

Erdoğan, Suriye'de Beşar Esad rejimini destkleyen Moskova'ya da "burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın" diyerek, Türkiye'nin "bir taraftan şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmasının mümkün olmadığını" dile getirdi ve "bunun hesabını sormaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Rus tarafı ile temasların sürdüğünü belirten Erdoğan, bu süreçte istenen netice elde edilemezse kendi de muhatabıyla görüşeceğini ve "işin ciddiyetini" kendisine ifade edeceğini söyledi. Erdoğan Rus tarafı ile arazide "Generallerimiz sık sık görüşmeleri yapıyorlar. Bu görüşmelere dayalı olarak da operasyonlarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

İdlib'de ateşkes

Türkiye sınırına yakın mesafedeki İdlib vilayetinin büyük bir bölümü Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) örgütünün kontrolünde bulunuyor.

İdlib'de rejimin ve Rusya'nın Aralık ayında başlattığı kapsamlı operasyonların insani krize ve göç dalgasına dönüşmesinin ardından Türkiye'nin Moskova ile görüşmesiyle ateşkes sağlanmıştı. Ancak Şam yönetimi ve müttefiki Rusya, ateşkese rağmen "teröristlere" karşı operasyonların süreceğini duyurmuştu.

Türkiye, Rusya ve İran arasında 2018'de yapılan mutabakatla İdlib'de sivillerin zarar görmemesi ve ılımlı muhalif gruplarla radikal silahlı grupların ayrıştırılması için silahlardan arındırılmış tampon bölgeler oluşturulmuş ve bu bölgelere gözlem noktaları kurulmuştu. Bu gözlem noktalarının bazılarında Türk ordusu görev yapıyor. Anlaşma gereğince Rusya, silahlı grupların ateşkese uymasını Türkiye'nin sağlaması gerektiğini savunuyor.

rtr,DHA / SSB,ET

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