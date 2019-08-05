İdlib operasyonunda hedef Han Şeykun

Suriye'nin kuzeybatısında İdlib vilayetine yönelik operasyonu sürdüren Beşar Esad rejimine bağlı güçlerinin, kilit öneme sahip Han Şeykun kasabasına ulaştığı bildiriliyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya'nın desteklediği Esad güçlerinin kasabaya birkaç kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı. Suriye'deki savaşı yakından izleyen gözlemevine başkanlık eden Rami Abdel, "Rejim güçleri Han Şeykun'a dört kilometre uzaklıkta. Kasaba ile aralarında sadece tarlalar var" diye konuştu.

Suriye'nin iki önemli kenti Halep ve Şam'ı birbirine bağlayan otoyolun geçtiği kasabada yaşayanların büyük çoğunluğunun bölgeyi terk ettiği belirtiliyor. Stratejik öneme sahip olan yol ayrıca, Suriye'de muhaliflerin son kalesi olarak görülen İdlib'den geçiyor.

Han Şeykun kasabası, 2017 yılında 89 kişinin öldüğü kimsayal bir saldırının hedefi olmuştu. Esad yönetiminin saldırıdan sorumlu tutulmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'nin Şaryat Hava Üssü'nü Tomahawk füzeleri ile vurmuştu.

Beş köy alındı

İdlib'e yönelik operasyonda son durum hakkında Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde ise ordu güçlerinin çok sayıda köyü cihatçılardan geri aldığı belirtildi. Haberde, beş köyün alındığı kaydedildi.

Öte yandan çatışmalar sürerken, muhaliflerin Suriye Ordusu'na ait bir savaş uçağını düşürdüğü bildirildi. Humus'tan kalkan Sukhoi 22 tipi uçağın, Han Şeykun yakınlarında düşürüldüğü belirtildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, uçağın pilotunun yakalandığını açıkladı. Suriye resmi basınında olaya ilişkin henüz bir haber yer almadı.

Bölgeden kaçış sürüyor

Fransız haber ajansı AFP'nin muhabirleri onlarca ailenin geçtiğimiz günlerde eşyalarını kamyonlara yükleyerek bölgeyi terk ettiğini bildiriyor. AFP'ye konuşan 55 yaşındaki Ebu Ahmed, "Kendimizi kurtarmak istiyoruz. Koyunlarımızı, evimizi bırakıp kaçtık" dedi. Salı gününden bu yana 40 bin kişinin bölgeyi terk ettiği belirtiliyor.

İdlib Mayıs'tan bu yana El Kaide'nin uzantısı olarak görülen Hayat Tahrir el-Şam'a bağlı savaşçıların kontrolü altında bulunuyor. Suriye Ordusu ve Rusya'nın bölgeye yönelik operasyonun 820'den fazla sivilin hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletler, İdlib operasyonu sonucu çok sayıda sağlık merkezi ve okulun hedef alındığını belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl Rusya ve Türkiye arasında varılan İdlib mutabakatı bölgede yaşayan üç milyon kişiyi korumayı hedefliyordu. Ancak anlaşma sağlıklı bir şekilde uygulamaya koyulamadı.

Suriye'de 2011'den bu yana devam eden savaş nedeniyle 370 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

AFP,AP/ÖA,JD

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