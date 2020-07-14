 İdil Baydar: Keşke polisten korkmak zorunda kalmasaydım | ALMANYA | DW | 14.07.2020

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ALMANYA

İdil Baydar: Keşke polisten korkmak zorunda kalmasaydım

Almanya’da aşırı sağcılardan tehdit e-postaları alan komedyen İdil Baydar, polise sert eleştiriler yöneltti. Baydar’ın kişisel bilgilerinin Hessen polisindeki bir bilgisayardan araştırıldığı tespit edilmişti.

İdil Baydar, sahnede Jilet Ayşe ismini kullanıyor

İdil Baydar, sahnede "Jilet Ayşe" ismini kullanıyor

Aşırı sağcılardan tehdit ve hakaret içerikli e-postalar alan komedyen İdil Baydar, polisi sert biçimde eleştirdi. Kişisel bilgilerinin bir polis bilgisayarından araştırıldığı ortaya çıkan Baydar, “Yeniden güvende hissetmeyi ve polisten korkmam gerektiği yönünde bir hissiyatım olmamasını isterdim’’ ifadelerini kullandı.

Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD'de Mittagsmagazin programına konuşan komedyen, bilgilerinin bir polis bilgisayarından sorgulandığını gazetecilerden öğrendiğini, polisin bu konuda kendisini bilgilendirmediğini söyledi. ‘’Bu da güven imajına pek katkıda bulunmuyor’’ diyen Baydar, hayatının aldığı tehditlerden bu yana aynı olmadığını da ifade etti. Baydar, “Tehdit ediliyorum. Bir köşeden biri çıkıp bana bir şey yapar mı bilmiyorum. Dahası, bana bir şey olsa bile polis bu olayı ortaya çıkartır mıydı onu bile bilmiyorum’’ dedi.

Aldığı tehditler hakkında soruşturma yürütüldüğünü, ancak bu soruşturmalardan hiçbir şey çıkmadığını söyleyen Baydar, sayısız meslektaşının, siyasetçinin ve gazetecinin benzer tehditler aldığını hatırlattı. Komedyen, ‘’Bu daha ne kadar devam edecek? Ne zaman ‘şimdi polise bakmamızın zamanı’ diyeceğiz?’’ ifadelerini kullandı.

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Polisin içinde aşırı sağcı yapılanma şüphesi

Almanya'nın Hessen eyaletinde emniyet içinde aşırı sağcı yapılanma olduğuna dair kuşkular güçleniyor. Franfurter Rundschau gazetesinin emniyet içindeki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, komedyen Baydar'ın kişisel bilgilerinin Hessen polisindeki bir bilgisayardan araştırıldığı tespit edilmişti.

Ancak haberde Baydar'ın kişisel bilgilerinin sorgulandığı bilgisayarın hangi karakol ya da emniyet birimine bağlı olduğu bilgisi yer almamıştı.

Baydar'ın bir süredir aşırı sağcılardan tehdit ve hakaret içerikli e-postalar aldığı belirtiliyor. Baydar, Hessen polisinde kişisel bilgilerinin sorgulandığı ortaya çıkan üçüncü tanınmış kişi oldu.

Baydar ilk değil

Hessen polisinde aşırı sağcı yapılanma olduğuna ilişkin tartışmalar bir süredir devam ediyor. Geçen hafta da Almanya'da Sol Parti Genel Başkan Vekili ve partisinin Hessen eyalet meclisi Grup Başkanı Janine Wissler'in NSU 2.0 imzalı tehdit içerikli e-postalar aldığı basına yansımıştı.

Frankfurtlu avukat Seda Başay Yıldız da 2018 yılında benzer tehdit içerikli e-postalar aldığını almış ve mektuplar yollanmadan önce de kişisel bilgilerinin polis bilgisayarları üzerinden tarandığı ortaya çıkmıştı.

Soruşturma sürüyor

Aşırı sağcı tehditlerle ilgili Frankfurt Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise devam ediyor. Savcılık sözcüsü Nadja Niesen, Franfurter Rundschau gazetesinde yaptığı açıklamada, tanınmamış kişilerin de bu tür tehditlere maruz kalıp kalmadığının araştırıldığını söyledi.

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth da geçen hafta yaptığı açıklamada tehdit içerikli e-postaların incelenmesi için özel bir raportör görevlendirmişti.

İdil Baydar kimdir?

Almanya'da "Jilet Ayşe" olarak tanınan 1975 doğumlu İdil Baydar komedyen, oyuncu ve aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni. Baydar, 2015 yılında Berlin'de Uyum ve Hoşgörü ödülüne layık görülmüştü.

dpa,AFP,epd/HS,SSB, SÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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