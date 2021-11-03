 İdeal güzellik dayatması | “Kadın olmayı bir yük gibi taşımamızı istiyorlar” | GÜNDEM | DW | 12.12.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

GÜNDEM

İdeal güzellik dayatması | “Kadın olmayı bir yük gibi taşımamızı istiyorlar”

Güzellik sırları, kusurları örtmenin yolları, zayıflama tüyoları ve Instagram filtreleri… Piyasanın dayattığı “ideal güzellik”, kadınlar üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. DW Türkçe, bu baskının nedenlerini, sonuçlarını ve başkaldırma yollarını FBÜ Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru Güzel, editör ve yazar Seda Yılmaz ve içerik üreticisi Tuğba Yılmaz Karakaş ile konuştu.

Video izle 11:20

Multimedya Bölümü

Güçlü ve savaşçı kadınları anlatan tasarımlar 03.11.2021

DW Haber - 17.11.2021 17.11.2021

Kadınlardan yargı paketine "Bıktık artık" tepkisi 24.06.2021

DW Haber - 16.08.2021 16.08.2021

İlgini çekebilir

Fußballspiel der Frauenmannschaften von Fenerbahçe und Galatasaray. Die beiden großen Sportklubs gründeten in diesem Jahr Frauenfußballabteilungen und die Mannschaften traten zum ersten Spiel überhaupt am 07.12.2021. Das Spiel fand unter dem Motto, „Nein zur Gewalt gegen Frauen“ statt. Am Ende gewann Fenerbahçe auswärts bei Galatasaray mit 7-0.

İlk kadın futbol derbisi: "Kadından her şey olur!" 08.12.2021

Galatarasay ve Fenerbahçe’nin kadın futbol takımları dün tarihte ilk kez karşı karşıya geldi. Maç, kadına şiddete dikkat çekmek için düzenlendi.

President of Turkey and leader of Justice and Development (AK) Party, Recep Tayyip Erdogan addresses his party's lawmakers at Grand National Assembly of Turkey (parliament) in Ankara on February 19, 2020. - Erdogan threatened on February 19, 2020 to launch an operation in Syria's Idlib region by the end of the month if Damascus fails to withdraw behind Turkish military positions. (Photo by Adem ALTAN / AFP) (Photo by ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

Erdoğan'dan kadın hakları açıklaması 05.12.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87'inci yıl dönümü vesilesiyle yayınladığı video mesajında, "Kadınlar haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır" dedi.

KOMBO - Die Bildkombo zeigt die künftige Bundesregierung: obere Reihe (l-r) Annalena Baerbock, (Bündnis 90/Die Grünen) designierte Außenministerin, Anne Spiegel, (Bündnis 90/Die Grünen) designierte Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Cem Özdemir, (Bündnis 90/Die Grünen) designierter Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Steffi Lemke, (Bündnis 90/Die Grünen) designierte Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Volker Wissing, (FDP) designierter Bundesminister für Verkehr und Digitales, Marco Buschmann, (FDP) designierter Bundesminister für Justiz; Mittlere Reihe (l-r) Robert Habeck, (Bündnis 90/Die Grünen) designierter Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Karl Lauterbach (SPD), designierter Bundesminister für Gesundheit, Olaf Scholz (SPD), designierter Bundeskanzler, Bettina Stark-Watzinger, (FDP) designierte Bundesministerin für Bildung und Forschung, Christian Lindner, (FDP) designierter Bundesminister für Finanzen; Untere Reihe (l-r) Wolfgang Schmidt (SPD), designierter Chef des Bundeskanzleramtes, Nancy Faeser (SPD), designierte Bundesministerin des Innern, Christine Lambrecht (SPD), designierte Bundesministerin der Verteidigung, Klara Geywitz (SPD), designierte Bundesministerin für Bau und Wohnen, Hubertus Heil (SPD), designierter Bundesminister für Arbeit und Soziales, und Svenja Schulze (SPD), designierte Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, . +++ dpa-Bildfunk +++

Scholz döneminde Almanya-Türkiye ilişkileri nasıl şekillenecek? 08.12.2021

Scholz başbakanlığındaki yeni hükümetin Türkiye'ye yaklaşımı nasıl olacak? Almanya'nın ilk kadın dışişleri bakanı Annalena Baerbock Türkiye konusunda ne düşünüyor? Dört soruda yeni hükümetin dış politika öncelikleri:

ISTANBUL, TURKEY - NOVEMBER 25: Demonstrators scuffle with riot police during a protest against femicide and violence against women on November 25, 2019 in Istanbul, Turkey. November 25 is international day for the elimination of violence against women. Istanbul-based watchdog 'We Will Stop Femicide' say that number of women killed in Turkey since 2010 is 2600 with 300 women killed so far in 2019. (Photo by Burak Kara/Getty Images)

Kadına şiddeti protestoya biber gazı 25.11.2021

Türkiye’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için İstanbul Taksim’de sokağa çıkan kadınlara polis biber gazı ile müdahale etti.