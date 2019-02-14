İddaa ihalesi Demirören'i TFF'den istifa ettirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, yedi yıldır sürdürdüğü bu görevinden istifa etti.

Demirören tarafından yapılan yazılı açıklamada, "26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan İDDAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı istifa ediyorum. Bugüne kadar şeref ve gururla taşıdığım bu milli görevi Türkiye ve dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesi ile bu kararı almış bulunmaktayım" denildi.

Görev süresi boyunca kendisine verdiği destek ve duyduğu güvenden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Demirören, "Ve birlikte çalıştığımız tüm Spor Bakanları'na, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, Milli Takım teknik direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, spor camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum" diye ekledi.

Etik tartışması yaratan İddaa ihalesi

Spor Toto Teşkilat Başkanlığının 13 Şubat'ta gerçekleştirdiği "İddaa" ihalesini, Demirören Holding ve ABD'li şirket Scientific Games ortaklığındaki Şans Girişim kazanmıştı. Ancak ülkedeki bahis oyunları ve futbol federasyon yönetiminin aynı elde toplanma ihtimali, çıkar çatışması ve etik tartışmalarına yol açmıştı.

Spor hukukçuları, TFF Başkanı Demirören'e FIFA Etik Kuralları'nın 26'ncı maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulanabileceğine dikkat çekiyordu. "Bahis, kumar ve benzer aktivitelere müdahillik" başlıklı 26'ncı madde, FIFA Etik Kuralları'na tabi kişilerin, bahis oynatan şirketlerle doğrudan ya da dolaylı yoldan çıkarı olmasını yasaklıyor. Bu maddeyi ihlal edenlere ise asgari 100 bin İsviçre frangı (Yaklaşık 520 bin TL) para cezasının yanı sıra üç yıla kadar futbol faaliyetlerinden men cezası verilmesi öngörülüyor.

Şenol Güneş 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevini üstlenecek.

A Milli Takım'da Güneş dönemi

TFF, Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu ile 11 Şubat'ta yolların ayrılmasından sonra boşalan A Milli Takım Teknik Direktörlüğü koltuğunun yeni sahibini de açıkladı.

TFF, bu görev için şu an Beşiktaş Teknik Direktörü olan Şenol Güneş ile anlaşıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır" denildi.

A Milli Takım'ın başına 66 yaşındaki Güneş'in geçeceğine dair iddialar uzun süredir gündemdeydi. TFF 2017 yılında Lucescu ile anlaşmadan önce de Güneş'e teklif götürmüştü. Ancak Güneş ve Beşiktaş'ın bu teklife yanıtı olumsuz olmuştu.

A Milli Takım'da daha önce 2000-2004 yılları arasında teknik direktörlük yapan Güneş yönetimindeki Türkiye, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olmuştu.

DW/CÖ,AÜ

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