Idai kasırgası sonrası 3 milyon kişi yardım bekliyor

Güneydoğu Afrika ülkelerinden Mozambik, Malavi ve Zimbabve‘yi vuran Idai tropikal kasırgasından üç milyon kişinin yaşamının gönderilecek yardımlara bağlı olduğu açıklandı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Direktörü Henrietta Fore, kasırganın yol açtığı tahribatın boyutlarının yeni yeni ortaya çıktığını söyledi.

UNICEF'in açıklamasına göre, Mozambik'te acil yardım gereksinimi bulunan 1 milyon 850 bin kişinin yarısından fazlasını çocuklar oluşturuyor.

Kolera vakaları baş gösterdi

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, ülkedeki içme suyu eksikliğinin çeşitli hastalıkların yayılmasına yol açabileceği uyarısında bulundu. Örgüt, doğal afet sonrası ilk kolera vakalarının görülmeye başlandığını ve şehirlerdeki su tedariğinin büyük ölçüde zarar gördüğü ve çok sayıda insanın temiz içme suyuna erişiminin olmadığını açıkladı.

Örgütün Acil Yardım Koordinatörü Gert Verdonck, "Bu durum, Mozambiklilerin arıtılmamış kuyulardan su içmelerine neden oluyor, hatta kimileri sokaklardaki çamurlu su birikintilerinden su içmek zorunda kalıyor. Bu da ishal vakalarında artışa neden oluyor," dedi.

Güney Afrika'da Idai tropikal kasırgası en az bin kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

KNA/SÖ,GA

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