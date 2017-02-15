Ida kasırgası Louisiana'da ağır hasara neden oldu

ABD'de saatteki hızı zaman zaman 240 kilometreye ulaşan Ida kasırgası Louisiana eyaletinde sellere ve ağır hasara yol açtı. Kasırgada devrilen bir ağaç bir kişinin ölümüne neden oldu.

Louisiana'da 996 bin, komşu Mississippi'de ise 36 bin olmak üzere toplam milyondan fazla hanenin elektriksiz kaldığı belirtildi.

400 bin insanın yaşadığı New Orleans'ta hali hazırda sadece jeneratörlerin çalıştığı açıklanırken, tedarik şirketi Entergy, elektrik tedarikinin kısa süre içinde sağlanmasının mümkün görünmediğini duyurdu.

New Orleans

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) şiddetli yağış ve insan hayatını tehdit eden boyutta seller yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu. Kasırganın saatteki hızının yer yer 240 kilometreye ulaştığını bildirerek seviyesini beş dereceden dördüncü seviyeye yükseltti. Dokuz saat sonra ise saatteki hızının 175 kilometreye düşmesiyle 2. seviyeye düşürüldü.

Amerikan medyasına göre Ida kasırgası bazı sahil kesimlerinde metrelerce su baskınlarına neden oldu. New Orleans'ta bazı noktalarda su baskınlarının üç saat boyunca adeta bir nehri andırdığı bilgisine yer verildi.

New Orleans

Kasırganın yol açtığı hasarın bugün daha net tespit edilmesi bekleniyor. Louisiana Valisi John Bel Edwards kasırganın kuzeye doğru ilerlemesiyle eyalette yol açtığı hasarın boyutunun tespit edileceğini ve kurtarma çalışmalarının başlayabileceğini söyledi.

FEMA'nın yüzlerce çalışanı bölgeye gıda, içme suyu ve jeneratör götürdü. Çok sayıda ambulans ve ambulans uçak, helikopter ve kurtarba botlarının da hazır edildiği belirtildi.

Kasırga Missisippi eyaletinde de su taşkınlarına yol açtı

ABD Başkanı Joe Biden Pazar günü doğal felaketlerde görev yapan FEMA'yı ziyaretinde yaptığı açıklamada "Bu yıkıcı, insan hayatını tehdit eden bir kasırga" diye konuştu. Biden bölgedeki insanların destekleneceği sözünü vererek, kurtarma çalışmaları ve yeniden inşa için bütün olanakların seferber edileceğini kaydetti.

Louisiana eyaletinde 16 yıl önce de Katrina kasırgası ağır hasara yol açmıştı. O dönemde bin 800 insan yaşamını yitirmiş, sel felaketleri yaşanmıştı. Bölgede o dönemden bu yana sel felaketinden korunulması için milyarlarca dolar yatırım yapıldı.

dpa, AFP / HT,JD

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