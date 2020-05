İBB’den “Askıda Fatura” kampanyası

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB), salgın nedeniyle maddi sıkıntılar yaşayanlara destek olmak amacıyla "Askıda Fatura” uygulaması başlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Askıda Fatura” adlı yeni sosyal yardımlaşma projesiyle koronavirüs krizi nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara destek vermek istediklerini kaydetti.

“İstanbul'da hayatını günlük gelirle kazanan milyonlarca insan neredeyse iki aydır çalışamıyor. Evlerine ekmek getiremiyorlar. Hayat her geçen gün zorlaşıyor. Bu tablo, bize dayanışmayı daha da güçlendirmemiz gerektiğini gösteriyor. İBB olarak, her gün on binlerce aileye gıda yardımı, alışveriş kartı yardımı ve nakdi destek vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Yardımlaşma nasıl yapılacak?

İhtiyaç sahibi aileler, İBB’nin internet sitesindeki, "Askıda Fatura” uygulamasına su ve doğalgaz faturalarının bilgisini buraya yazacak. Fatura ödeyerek hayır yapmak isteyenler de siteden ödeyebilecek. Kampanyayı tanıtan İmamoğlu, “Bu zor günlerde kimseyi geride bırakmayalım” çağrısında bulundu.

İmamoğlu, “Şimdi aylık faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleriyle, bu ihtiyaçları onlar adına gidermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı bir araya getiriyoruz” dedi.

Benzer bir girişim: Bi’Komşu

“Askıda Fatura” girişiminin bir benzeri de daha önce Bi’Komşu adlı platform aracılığıyla başlatıldı. Girişimle faturalarını ödemekte zorlananlara destek vermek isteyenlere aracılık edilmesi amaçlanıyor.

