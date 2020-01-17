İBB Kanal İstanbul raporunu yargıya taşıyor

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini azaltmak için Karadeniz ve Marmara arasında bir su yolu açılmasını amaçlayan tartışmalı Kanal İstanbul projesiyle ilgili olumlu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu yargıya taşınıyor.

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde hazırlanan ve proje için olumlu görüş bildirilen ÇED Raporu'nun iptali için İstanbul 6. İdare Mahkemesi'ne başvurdu

Raporun Anayasa'nın çevre ile ilgili mevzuatına ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu belirtilen dava dilekçesinde raporun uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacağı ifade edildi. Raporun açıkça hukuka aykırı olduğu da işaret edilen dilekçede ÇED'in olumlu kararının yürütmesinin durdurulması istendi.

Tarihi ve çevresel etkileri

Projenin Boğaziçi'nden Tarihi Yarımada'ya kadar tüm İstanbul'a etkileyeceği ve kültürel mirasa ilişkin yeterli değerlendirme yapılmadığı vurgulanan dilekçede kentin karşı karşıya kalabileceği çevresel etkilere de değinildi.

Kentin su kaynakları, orman, tarım ve mera alanlarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtilerek "Kanal, seyir emniyetinin sağlanması açısından doğru bir tercih değildir. Boğaz'dan üç kat daha dar olması nedeniyle kazalara daha açıktır" denildi.

ÇED Raporu onaylanmıştı

Kanal İstanbul için nihai olarak kabul edilen ÇED Raporu'nda risk analizi yapılarak projenin hayata geçirebileceği yönünde olumlu görüş bildirilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından da onaylanan rapor, bin 595 sayfadan oluşuyor. 75 milyar lira bedel ile yapılacak Kanal İstanbul için hazırlanan son ÇED raporuna göre projenin yedi yılda tamamlanması planlanıyor.

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DW,DHA/HS/JD

© Deutsche Welle Türkçe