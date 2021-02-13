İBB Gezi Parkı için mülkiyet davası açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Parkı'nın mülkiyetinin İBB'den alınarak Sultan Beyezid Vakfı'na devredilmesini yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

İzmir'de düzenlenen Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "İstanbul halkına ait güzel bir vakfın akşamdan sabaha bir kararla Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilmesinin kendi bildiğini yapmaya çalışan bir aklın sonucu" olduğunu söyledi. Yasanın ışık tuttuğu şekilde, tekrar İstanbul halkı lehine bir karar çıkacağını umut ederek mülkiyet davası açacaklarını ifade eden İmamoğlu, kararın yasal dayanağı olmadığını savundu.

İmamoğlu, "Bir kere Sultan Bayezid Vakfı diye bir vakıftan bahsediliyor. Bu vakfın da ne yazık ki temelinde çok sıkıntılı, sorunlu haller var. Ama daha da önemlisi burası Gezi Parkı, kültür varlığı değil. Yani Gezi Parkı, kültür varlığı değil. Kanun, kültür varlıkları ile ilgili. Gezi Parkı'nda 100 sene önce bir Topçu Kışlası yapılmış. Ama o Topçu Kışlası, Selim zamanında yapılmış. Bayezid Han Hazretleri Vakfı ile alakalı değil. Yani, okudukça insanın gülesi geliyor" diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Vakıflar Genel Müdürlüğünün açıklaması

Vakıflar Genel Müdürlüğü de Gezi Parkı'nın Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devredilmesine gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, sadece Gezi Parkı'nın değil, bin 14 taşınmazın ait oldukları vakıflar adına tescil edildiği belirtildi.

Yazılı açıklamada, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki 751 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerinde kayıtlı taşınmazların Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı adına tescilinin gerekçelerini açıklama gereği duyulduğu ifade edilerek "Sultan Beyazıt'ın 911 H. (1505 M.) tarihli vakfiyesinde İstanbul'da bulunan cami, medrese, mektep ve imaretten oluşan külliyesi için çok sayıda dükkan, ev, bostan, mera, arazi ve arsa vakfetmiştir. Vakfedilen taşınmazlardan önemli bir bölümü ise Beyoğlu, Şişli ve Galata bölgesinde yer almaktadır. Ahkamü'l-Evkaf'a (Osmanlı döneminde yürüklükte olan vakıf kanunları) göre vakıf kurucusu veya mütevellileri bu yerleri tek kira (icare), çift kira (icareteyn) veya mukataa (zemin kirası) yoluyla işletmişlerdir. Bu bağlamda; 3. Selim döneminde bahsi geçen taşınmazlar mukataaya bağlanarak belli bir zemin kira karşılığı ödenerek, taşınmazın üzerine kışla, talimhane, mescit ve çeşmeden oluşan müştemilat yapılmıştır" denildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü açıklamasında, Vakıflar Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca evveliyat kayıtlarının incelendiği ve söz konusu taşınmazların Sultan Beyazıt Hanı Veli Vakfı'na ait taşınmazlardan olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Vakfın açıklamasına tepki

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına İBB'den tepki geldi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gezi Parkı’nın vakıf kültür varlığı olmadığını ve 2. Bayezid tarafından yapılmadığını siz de belirttiğinize göre, hevesinizi de aldıysanız parkımızı geri verir misiniz?" dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Polat, "Vakıflar Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Meali; evet Topçu Kışlası 2. Beyazid Vakfı tarafından meydana getirilmedi, arsası 300 yıl sonra bir askeri yapı yapılmak için kiralandı. Tam da dediğimiz gibi. Peki, vakıf yoluyla meydana gelmemiş ve vakıf kültür varlığı olmayan parkı neye dayanarak aldınız?" diye sordu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 19 Mart Cuma günü yaptığı açıklamada, Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyetinin İBB'den Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildiğini açıklamıştı.

12 Mart 2021'de gerçekleşen devirle ilgili açıklamada, Vakıflar Kanununun 30. Maddesi gereğince Gezi Parkı'nın mülkiyetinin Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na geçtiği bildirilmişti.

DHA,ANKA/HS,JD

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