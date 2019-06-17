İBB Başkanı İmamoğlu mazbatasını aldı

23 Haziran seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan aldı. İmamoğlu mazbatasını alırken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

Mazbatayı almasının ardından Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda İmamoğlu, "Hak yerini buldu" yazdı.

İmamoğlu mazbatasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasındaki devir teslim törenine katılacak.

İmamoğlu, Pazar günü yeniden yapılan seçimlerde yüzde 54,21 oy oranıyla seçimi kazanırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın aldığı oy oranı yüzde 44,99 olmuştu. İmamoğlu, bir önceki seçimde 13 bin 729 olan oy farkını yaklaşık 59 misli artırarak 806 bin 415'e çıkarmıştı.

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DW/ÖA,GA

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