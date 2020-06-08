 IATA: Havayolu şirketleri 2020’de rekor zarar açıklayacak | AVRUPA | DW | 09.06.2020

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AVRUPA

IATA: Havayolu şirketleri 2020’de rekor zarar açıklayacak

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) koronavirüs nedeniyle havayolu şirketlerinin bu yıl 84 milyar dolar rekor zarar açıklayacağını tahmin ediyor.

Havalimanlarındaki bekleme salonları

Havalimanlarındaki bekleme salonları

Koronavirüs nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları neticesinde uçuşların iptal edilmesiyle havacılık sektörü zor bir dönemden geçiyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) yeni tür koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası havayolu şirketlerinin gelirlerinin yarı yarıya azalmasıyla bu yıl 84 milyar dolarlık rekor net zarar yazacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Kuruluş, havayolu şirketlerinin geçen yıl 838 milyar dolar seviyesinde olan gelirinin bu yıl 419 milyar dolara inmesini beklediklerini duyurdu.

IATA Genel Direktörü Alexandre de Juniac bu yılın her gününün sektöre 230 milyon dolar zarara mal olduğunu açıkladı. Bu rakam uçan yolcu başına 38 dolar zarar anlamına geliyor.

2021 „kırılgan" olacak

IATA 2021'de hava trafiğinin toparlanmasının zaman alacağını ve havayolu şirketlerinin de iş yapmak için fiyatları düşürmesiyle zararın 100 milyar doları bulabileceği uyarısında bulundu.

De Juniac 2021'de havayolu şirketlerinin "kırılgan" olmaya devam edeceğini, bunun da yolcular için avantaj yaratacağını kaydetti. IATA 2021 yılında havacılık sektörünün 598 milyar dolar gelir elde etmesini bekliyor.

Bu yıl yolcu sayısının 2,5 milyara inmesi gelecek yıl ise 3,38 milyara tırmanması bekleniyor. Ancak bu seviye 2019 yılından yüzde 25 daha az.

Fransa'dan 15 milyar euroluk destek

Öte yandan Fransa'da hükümet zor durumdaki havacılık sektörü için 15 milyar euroluk destek paketi açıkladı. Sektördeki istihdamı ve uçak üreticisi Airbus ile havayolu şirketi AirFrance'ın rekabet edebilirliğini korumayı da hedefleyen destek paketinden faydalanan şirketlerin daha fazla ve hızlı bir şekilde elektrik, hidrojen ve diğer düşük emisyonlu uçaklara yatırım yapması isteniyor.

Fransa'nın havacılık sektörünü „dünyadaki en temiz" sektör yapmak istediği belirtiliyor.

Reuters, AFP / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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