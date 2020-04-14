IATA: Hava yolu şirketlerinin zararı 314 milyar doları bulacak

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), yeni tür koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası hava yolu şirketlerinin 314 milyar dolar zarar edeceği tahminini açıkladı. Kuruluş, 24 Mart tarihindeki açıklamasında zararın 252 milyar dolar civarında seyredeceğini öngörmüştü.

Salı günü internet üzerinden haftalık basın toplantısını düzenleyen kuruluş, tahmindeki yükselişe gerekçe olarak, salgının beraberinde getirdiği ekonomik krizin ulaştığı boyutu ve uluslararası seferlere yeniden başlanması sürecinin tahmin edilenden daha yavaş seyretmesini gösterdi.

Kuruluşun yeni tahminine göre, 2020 yılında elde edilen yolcu gelirlerinde geçen yıla göre yüzde 55 düşüş yaşanması bekleniyor. IATA öngörülerine göre ayrıca, hava yolu trafiğinin hesaplanmasında kullanılan Ücretli Yolcu Kilometre (ÜYK), 2020 yılında yüzde 48 oranında düşecek. Kuruluşun önceki tahmininde, düşüşün yüzde 38 olması bekleniyordu.

Şirketlere yardım çağrısı

Koronavirüs pandemisi, hava yolu taşımacılığını durma noktasına getirdi. Çok sayıda uçuş iptal edilmiş durumda. Seyahat kısıtlamalarının ne zaman gevşetileceğine ilişkinse henüz kesin bir bilgi mevcut değil.

IATA, devletlere hava yolu şirketlerine krizi atlatabilmeleri için hızlı bir biçimde yardım etmeleri çağrısı yaparak yardım almadıkları takdirde birçok şirketin iflas edeceği uyarısında bulundu.

IATA, Çin’de olduğu gibi diğer ülkelerde de ilk önce yurt içi uçuşlara yeniden başlanılmasını ve bunu uluslararası uçuşların takip etmesini beklediklerini kaydetti. Kuruluş, çoğu hava yolu şirketinin gelirlerinin önemli bir kısmını uluslararası taşımacılıktan elde ettiğine dikkat çekerek uluslararası uçuşlara kademeli olarak dönülmesi sürecinin de şirketlerin maliyesi açısından sancılı olacağına işaret etti.

DW,dpa/BÜ,BK

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