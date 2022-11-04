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Fotoğraf: Tolga Tahci/DHA
ToplumTürkiye

İzmir'in Buca ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem

4 saat önce

İzmir’in Buca ilçesinde sabaha karşı 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde biri ağır üç kişi yaralandı.

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İzmir’in Buca ilçesinde sabaha karşı 03.29’da deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. AFAD, depremin, 14,47 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise Buca'da meydana gelen depremin derinliğini 4,5 kilometre olarak açıkladı.

Depremde, hasarın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Hasar tespit çalışmaları sonrası zarar gören telefon ve internet hatları yenilenmeye başladı. Depremde Konak ilçesindeki Selahattin Oğlu Camisi'nin minaresi de hasar gördü.

Depremde caminin minaresi de zarar gördü
Depremde caminin minaresi de zarar gördü Fotoğraf: Tolga Tahci/DHA

Soylu: Üç kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremin ardından İzmir’i ziyaret etti. 

Konak ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan cami minaresinin bulunduğu noktada incelemelerde bulunan Soylu, "Atlamak suretiyle üç yaralı vatandaşımız var. Birisinin durumu ağır, şu anda geldiği andan beri müdahalesi yapılıyor. Hastanelere 31 vatandaşımız panik sebebiyle başvurdular. Bunların üçü şu an tedavi altında, biri yoğun bakımda" dedi. 

İzmir’de daha önce meydana gelen 6.9’luk depremi hatırlatan Soylu bu nedenle yapıların durumuna dikkat çekti. Soylu, "Bu açıdan buradaki yapı stokunu gördükten sonra, bir kez daha İzmir hakkında oturup değerlendirme yapmalı. Tekrar geçmiş olsun, şu ana kadar bir can kaybı yok. Yaklaşık 20 kadar binada çatlaklar ve birtakım hasarlı ihbarlar söz konusu, çevre ve şehircilik ekipleri de bu konuda tespitlere başladılar" die konuştu.

Deprem sonrası Twitter hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Merkez üssü Buca olan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından tüm itfaiye ekiplerimiz devriyede. Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre metro, tramvay ve İZBAN tesislerinde bir hasar yok. Detaylı tarama sürüyor" dedi.

13 artçı sarsıntı 

Buca’daki 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini belirten AFAD vatandaşlardan paniğe kapılmamalarını istedi. 

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Buca Gölet ile Gaziemir arasındaki fayın kırıldığını söyleyerek, "Bilindiği gibi İzmir'de can ve mal kaybına neden olabilecek deprem büyüklüğü 6 ve üstü. Fakat Buca Fayı 6'dan büyük deprem üretemez. Panik yaratacak bir durum yok. Buca Fayı, 5 kilometre uzunluğunda. Üreteceği deprem de 5 büyüklüğünde. 4.9'luk depremden sonra artçılar başladı. Daha da sürecektir, 3.7 gibi artçı depremler beklenebilir" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan ise İzmir’deki kentsel dönüşüme dikkat çekti. 

"Melez ovasındaki yapılaşma hemen durdurulmalıdır" diyen Ercan şöyle konuştu: "Bornova- Bayraklı ve Bornova kırığı etkisi altında olan Karşıyaka- Çiğli kesimleri İzmir'in tetikte olması gereken yerlerdir. Buradaki yapıların kentsel dönüşüm kavramı içinde hızlanarak iyileştirilmesi gerekiyor. Kesinlikle Bayraklı ve Bornova Ovası'ndaki yapılaşma durdurulmalı. Öncelikli olarak buralar taşınmalı."

DHA, DW / HT,EC

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