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Fotoğraf: Alessandro Serranó/AGF/Avalon/Photoshot/picture alliance
Felaketİtalya

İzmir'den yola çıkan teknede ölü sayısı yükseliyor

1 saat önce

İzmir'den yola çıkan ve İtalya açıklarında batan sığınmacı teknesinde ölenlerin sayısı 64'e yükseldi. Taliban ise kazada 80 Afgan vatandaşının öldüğünü bildirdi. Olayla ilgili bir Türk ve iki Pakistanlı tutuklandı.

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Türkiye'nin Ege kıyılarından yola çıkan ve İtalya açıklarında batan sığınmacı teknesindeölü sayısı artıyor. İtalyan makamları, tespit edilebilen ceset sayısının 64'e yükseldiğini açıklarken Taliban, 80 Afgan sığınmacının kazada yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Perşembe günü İzmir'den yola çıktığı belirtilen tekne Pazar sabah erken saatlerde İtalya'nın güneyinde kıyıya yakın bir noktada fırtına nedeniyle bir kayaya çarparak parçalanmıştı. Ahşap teknede 150 ila 200 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. İtalyan Sahil Güvenliği, ölüler arasında 14 çocuğun bulunduğunu, şimdiye kadar 80 kişinin denizden kurtarıldığını açıkladı.

İtalyan polisi, olayla ilgili biri Türk ve ikisi Pakistanlı üç kişinin tutuklandığını, dördüncü şüphelinin arandığını bildirdi. İtalyan yarbay Alberto Lippolis, tutuklanan zanlıların sert hava koşullarına rağmen Türkiye'den denize açıldığını, ve hayatta kalan görgü tanıklarının söz konusu kişileri "trajedinin ana sorumluları" olarak teşhis ettiğini ifade etti.

Kişi başına 8 bin euro istemişler

Lippolis, "İlk soruşturmalara göre söz konusu üç kişinin seyahat için sığınmacılardan kişi başına 8 bin euro istediği belirlenmiş, üç kişi de tutuklanmıştır" dedi. Reuters haber ajansına konuşan İtalyan yargısından bir kaynak ise tutuklanan Pakistan vatandaşlarından birinin reşit olmadığını, Türk vatandaşı dördüncü bir şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Sığınmacıların çoğunluğunu Afganların oluşturduğu, teknede ayrıca Pakistan, İran, Somali ve Suriye vatandaşlarının da bulunduğu belirtiliyor.

Taliban: 80 Afganistan vatandaşı öldü

Afganistan'ın Taliban kontrolündeki Dışişleri Bakanlığı ise kazada 80 Afganistan vatandaşının öldüğünü bildirdi. Açıklamada, "Türkiye'den İtalya'ya giden ahşap bir teknede, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 80 Afgan sığınmacının yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz… Afganistan vatandaşlarına düzensiz göç yoluyla yabancı ülkelere gitmekten kaçınmaları çağrısını yineliyoruz" denildi.

BM verilerine göre geçen yıl Türkiye'den İtalya'ya deniz yoluyla varan sığınmacıların yaklaşık yarısını Afganlar oluşturdu.

rtr/BK,TY

 

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