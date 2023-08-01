İzmir'de İsveç Konsolosluğuna saldırı

İzmir'in Alsancak semtinde bulunan İsveç Fahri Konsolosluğu'na silahlı saldırı düzenlendi, saldırıda bir Türk vatandaşı ağır şekilde yaralandı.

Yaralı kadının saldırıya uğrayan İsveç Fahri Konsolosluğu'nun personeli olduğu belirtildi.

Saldırının faili ise gözaltına alındı. İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, failin zihinsel engelli olduğu kaydedildi.

İzmir Valiliği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''İlimiz Konak ilçesinde, 01.08 2023 günü saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır."

Vize işlemi yapılmıyor

Türkiye'de yaşayan İsveç vatandaşlarının evlilik, pasaport yenileme, noter işlemleri, kimlik yenileme, doğum ve ölüm kaydı işlemleri konusunda destek gördüğü İsveç Fahri Konsolosluğu İsveç vizesi işlemlerinde işlem yetkisine sahip bulunmuyor.

İsveç vizeleri İstanbul ve Ankara'da bulunan İsveç Başkonsoloslukları ile Ankara'daki İsveç Büyükelçiliği ve bu kuruluşlara bağlı olarak çalışan vize başvuru merkezlerine yapılıyor.

DW/TY,AÜ

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