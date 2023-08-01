  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Aşırı sıcaklar
Türkiye ekonomisi
SuçTürkiye

İzmir'de İsveç Konsolosluğuna saldırı

6 dakika önce

İzmir'de İsveç Konsolosluğuna saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda bir Türk vatandaşı yaralandı.

https://p.dw.com/p/4UeXq
Flagge von Schweden
İsveç bayrağıFotoğraf: imago images/McPHOTO

İzmir'in Alsancak semtinde bulunan İsveç Fahri Konsolosluğu'na silahlı saldırı düzenlendi, saldırıda bir Türk vatandaşı ağır şekilde yaralandı.

Yaralı kadının saldırıya uğrayan İsveç Fahri Konsolosluğu'nun personeli olduğu belirtildi.

Saldırının faili ise gözaltına alındı. İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, failin zihinsel engelli olduğu kaydedildi.

İzmir Valiliği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''İlimiz Konak ilçesinde, 01.08 2023 günü saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır."

Vize işlemi yapılmıyor

Türkiye'de yaşayan İsveç vatandaşlarının evlilik, pasaport yenileme, noter işlemleri, kimlik yenileme, doğum ve ölüm kaydı işlemleri konusunda destek gördüğü İsveç Fahri Konsolosluğu İsveç vizesi işlemlerinde işlem yetkisine sahip bulunmuyor.

İsveç vizeleri İstanbul ve Ankara'da bulunan İsveç Başkonsoloslukları ile Ankara'daki İsveç Büyükelçiliği ve bu kuruluşlara bağlı olarak çalışan vize başvuru merkezlerine yapılıyor.

DW/TY,AÜ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

 

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İmamoğlu'nun "değişim" mesaisinde kritik hesaplar

Politika3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - (05.08.2022 / Soçi))

Putin ve Erdoğan: Vilnius sonrası ilk temas

Putin ve Erdoğan: Vilnius sonrası ilk temas

Politika5 saat önce

Almanya'daki göçmenlerin AfD korkusu

Almanya'daki göçmenlerin AfD korkusu

Politika8 saat önce
Başkent Berlin'de, federal parlamento binasının dışındaki Almanya bayrağı, fonda koyu renkli bulutlar

Almanya: Avrupa'nın "hasta adamı" mı?

Almanya: Avrupa'nın "hasta adamı" mı?

Ekonomi11 saat önce

Esenyurt: Türkiye'de suç oranlarında artış

Esenyurt: Türkiye'de suç oranlarında artış

Hukuk ve Adalet31 Temmuz 2023
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

AKP'de yerel seçim hazırlıkları başladı

AKP'de yerel seçim hazırlıkları başladı

Politika31 Temmuz 2023
Türkiye ve AB bayrakları

Gümrük Birliği güncellemesi: Nasıl, ne kadar mümkün?

Gümrük Birliği güncellemesi: Nasıl, ne kadar mümkün?

Politika31 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön